Kylian Mbappé s'affiche à Madrid lors d'une journée de repos

Lunettes de soleil, casquette noire, l'attaquant star du PSG Kylian Mbappé n'est pas passé inaperçu dans les rues de Madrid, en Espagne, ce lundi 9 mai. Il a profité d'un jour de repos après le match contre Troyes pour visiter la capitale espagnole en compagnie de son ami et coéquipier Achraf Hakimi. Une visite à l'improviste dont on ne connaît pas tout le programme, et qui relance les spéculations sur l'avenir du joueur et une possible signature au Real Madrid.

