Kylian Mbappé s'oppose à la Coupe du monde tous les deux ans

"Trop c'est trop". Kylian Mbappé s'est fait le porte-voix des footballeurs lundi 27 décembre, à Dubaï. Le natif de Bondy a été honoré aux Globe Soccer Awards, où il a reçu le trophée de meilleur joueur de l'année. Quand on lui a demandé son opinion sur la tenue d'un Mondial tous les deux ans au lieu de quatre, l'attaquant du PSG s'est montré inflexible. "La Coupe du monde est un événement spécial car elle a lieu tous les quatre ans (...) La jouer tous les deux ans rendrait cette compétition normale, ce qui ne doit pas être le cas", a expliqué le numéro 7 du Paris Saint-Germain.

"C'est quelque chose d'incroyable. C'est un événement que vous n'allez peut-être jouer qu'une fois dans votre vie"

Kylian Mbappé a avancé un argument massue : le nombre de rencontres et de compétitions qui ne cesse d'augmenter de saison en saison. "On joue déjà 60 matches par an. L'Euro, la Coupe du monde, la Ligue des nations...Nous aimons jouer mais c'est trop", explique-t-il. Le champion du monde 2018 estime que les footballeurs doivent "pouvoir récupérer, faire des pauses". "Si les gens veulent de la qualité, de l'émotion, des beaux matches, on doit respecter la santé des joueurs", ajoute-t-il.

Kylian Mbappé n'est pas le seul à s'opposer à cette reforme, l'attaquant vedette du Bayern Munich Robert Lewandowski, qui était également présent à la cérémonie, s'est également positionné contre le Mondial tous les deux ans : "Si vous voulez donner quelque chose de différent aux supporteurs, il faut faire une pause (...) Si nous voulons jouer une Coupe du monde tous les deux ans le niveau va baisser. C'est impossible pour le corps et l'esprit d'être performant au même niveau", fustige-t-il.

Pour rappel, le président de la Fifa Gianni Infantino est à l'origine de ce projet et estime que "le prestige ne dépend pas de la fréquence". Une Coupe du monde biennale permettrait surtout à l'instance suisse de récupérer de nouvelles substantielles rentrées d'argent.