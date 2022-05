Kylian Mbappé sur le départ ? Les folles statistiques de la superstar de Ligue 1

Kylian Mbappé doit mettre fin ce week-end au suspense entourant son avenir professionnel. Actuellement attaquand du PSG, le footballeur doit dévoiler s'il reste à Paris ou s'il part rejoindre le Real Madrid. Nombre de buts, passes décisives, etc. retour sur les chiffres ahurissants du joueur.

Le match contre Metz à l'occasion de la dernière journée de la saison de Ligue, sera-t-il le dernier de Kylian Mbappé sous le maillot du Paris Saint-Germain ? L'attaquant superstar a promis qu'il annoncerait rapidement s'il partait ou pas au Real Madrid. Pour l'instant, rien n'a filtré de la décision du footballeur mais sa décision est attendue fébrilement en France comme en Espagne.

Et pour cause, le joueur est l'un des plus talentueux attaquants au monde, comment peuvent en témoigner ses statistiques hallucinantes. Retour en chiffres sur le parcours hors du commun de Kylian Mbappé.

À 23 ans, l'incontournable attaquant est sur le point de boucler une exercice historique, en devenant le premier jour à terminer à la fois meilleur buteur et meilleur passeur de Ligue 1 la même saison. Avant le dernier match face à Metz, "Kyky" a inscrit 25 buts en championnat et a réalisé 17 passes décisives.

195 buts, toutes compétitions confondues

Ces statistiques font de Mbappé un attaquant complet, capable aussi bien de marquer tout en étant décisif sur le cour du jeu. Grâce à ce ratio hors norme et équilibré, le Parisien s'est hissé à la première place des meilleurs attaquants des championnats européens.

Cette saison, en club et en sélection, Kylian Mbappé est impliqué dans 71 buts et est devenu le joueur français le plus décisif sur une saison au 21e siècle. Il faut remonter à la saison 2002-2003 de Thierry Henry à Arsenal pour trouver le précédent record avec une implication dans 68 buts.

Au total, depuis le début de sa carrière professionnelle en 2015, Mbappé a inscrit 195 buts, toutes compétitions confondues, ainsi que 26 buts en Equipe de France.