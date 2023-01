Kysha Sylla, espoir de l'Olympique Lyonnais, prêtée au DFCO féminin

Kysha Sylla et Sylvain Carric, manager de la section féminine

Un renfort en défense pour le DFCO féminin, en quête d'une victoire depuis six matchs. Kysha Sylla, 18 ans, est prêtée à Dijon par l'Olympique Lyonnais jusqu'à la fin de la saison. Le club l'annonce mardi 17 janvier 2023. Internationale française des moins de 20 ans, professionnelle avec l'OL depuis 2021, cette joueuse originaire de Marseille évolue en défense centrale. Pour l'anecdote, elle portera un numéro important à Dijon : le 21, département de la Côte-d'Or.

ⓘ Publicité

"Je suis une pure, dure et vraie défenseure"

"Je suis une pure, dure et vraie défenseure, déclare la joueuse sur le site du DFCO. J’aime défendre, faire les efforts, récupérer un maximum de ballons. Courir, c’est ce que j’aime le plus". Elle vient renforcer un secteur défensif en difficulté, avec 34 buts encaissés en D1 depuis le début de la saison - plus faible défense du championnat.

Jusqu'ici, Kysha Sylla a disputé seulement deux matchs en D1 au cours de sa carrière. "Je veux pouvoir apporter mon expérience, montrer ce que dont je suis capable en D1, me mettre au service du collectif pour tirer l’équipe vers le haut. J’ai le souhait que nous remontions au classement". Prochain match pour les féminines : samedi, avec la réception de Guingamp, pour le premier match à domicile du nouvel entraîneur Sébastien Joseph.