Ligue 2 : l'AC Ajaccio espère renouer avec la victoire face à Guingamp

Après 4 matchs sans victoire, les Ajacciens vont tenter de casser cette mauvaise série et s'imposer face à Guingamp ce samedi au stade François Coty. Le moment où jamais, après avoir joué le Paris FC et avant de rencontrer Sochaux.

Sortir d'une mauvaise passe et renouer avec la victoire. C'est l'état d'esprit ce samedi des joueurs de l'AC Ajaccio. Ils reçoivent Guingamp à domicile au stade François Coty. Il faut dire que depuis la reprise de la trêve hivernale, les Ajacciens ont du mal à s'imposer. Il y a eu la défaite contre le Paris FC (2-0) lundi, contre Caen (2-0) fin janvier et les matchs nuls contre Amiens et Auxerre. Il va falloir se ressaisir pour rester sur le podium de la Ligue 2.

"Il y a eu un manque d'efficacité"

"Face au Paris FC, il y a eu un manque d'efficacité que l'on avait déjà ressenti face à Auxerre, explique le coach de l'ACA, Olivier Pantaloni. On doit faire preuve dans des matchs aussi importants d'une extrême rigueur. Même si on encaisse le premier but, on doit pouvoir aller chercher le match nul."

Olivier Pantaloni, coach de l'ACA

Le coach se veut quand même confiant pour la suite de la compétition. "C'est vrai, ces résultats, on n'a pas l'habitude de les avoir. C'est une série très médiocre. Mais il n'y a pas d'inquiétude. Les deux derniers contenus ont été assez intéressants. Encore une fois, il va falloir être vigilant sur le plan défensif. Mais l'état d'esprit du groupe est toujours là. Ils sont revanchards."

Ne pas tomber dans le piège de Guingamp

La rencontre face à Guingamp semble être l'occasion idéale pour renouer avec la victoire. Les Bretons sont actuellement 13e au classement et la rencontre se joue à domicile. Mais attention à ne pas faire le match avant de l'avoir joué rappelle Olivier Pantaloni. "Ce n'est pas parce qu'on a joué Paris FC la semaine dernière et qu'on rencontre Sochaux la semaine prochaine que Guingamp va être plus facile. Bien au contraire, ce sont des équipes qui vont s'accrocher jusqu'au bout pour ne pas se faire peur avant la fin de cette saison. C'est donc une équipe qui vient pour récupérer des points. C'est à nous d'être plus fort qu'eux, pour arriver à imposer notre jeu et à s'imposer au cours de cette rencontre. Ça peut être un match test, suite à nos derniers résultats."

Du côté du groupe, c'est le retour de Vincent Marchetti, expulsé face à Auxerre. Michaël Barreto n'est pas loin de revenir selon le coach. Jean Botué et Cyrille Bayala viennent tout juste de revenir de la Coupe d'Afrique des nations, mais aucun des deux ne jouera ce samedi. Botué est blessé à la cheville et Bayala, qui vient à peine de rentrer, devra attendre la semaine prochaine pour pouvoir rejoindre le groupe.