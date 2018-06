Le Havre, France

L'AC Ajaccio lourdement sanctionné après les incidents survenus lors du match contre le HAC le 20 mai dernier. Le club écope de deux matches à huis clos et d'un retrait d'un point avec sursis. L'entraîneur ajaccien Olivier Pantaloni est puni de quatre matches de suspension après son exclusion lors de cette rencontre. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a infligé enfin au défenseur Faïz Selemani 4 matches fermes de suspension. Ajaccio avait battu Le Havre aux tirs au but et les Normands avaient saisi la LFP pour demander en vain le gain du match sur tapis vert . Ces sanctions ne changent donc pas le fait que le HAC comme Ajaccio (battu ensuite par Toulouse lors des matchs de barrage d'accession) se retrouveront la saison prochaine en ligue 2.