Ajaccio, France

Le club Tokyoïte prendra en charge 100% du salaire du joueur, les deux clubs ont en fait signé un partenariat d'échanges sportifs, économiques et également culturels.

Échanges et ouverture

L'intérêt pour l'ACA est de se rapprocher du Japon pour développer des liens au niveau de la formation et aussi de ses partenaires financiers.

« C’est pour nous, pour l’ACA, la volonté de s’ouvrir », explique Léon Luciani, président de l'ACA. « Au-delà du football, l’idée est aussi d’ouvrir à nos partenaires des champs de développement nouveaux et en même temps de bénéficier de sponsors nouveaux ».

Léon Luciani, "la volonté de s'ouvrir" Copier

Du côté du Tokyo Verdy, l'intérêt est bien sûr sportif, avec des joueurs qui bénéficieront de la formation d'un club français professionnel, et qui pourront se montrer aux yeux des recruteurs européens.

Léon Luciani, le président de l’ACA, entouré de son nouveau joueur, Naoto Sawai et de Katsu Yamamoto le directeur sportif du Tokyo Verdy © Radio France - Olivier castel

"Des passes décisives et des buts"

Dans un premier temps le joueur intégrera l’équipe réserve, le temps de s’adapter, a expliqué le président Leon Luciani. Mais le jeune milieu espère vite progresser.

"Zidane, c'est mon idole"

« Je veux jouer dans l’équipe première le plus tôt possible », explique-t-il. « Je veux réussir un maximum de passes décisives et des buts. Je vais donner le meilleur de moi-même. C’est très excitant, je vais travailler dur, cela ne me fait pas peur. Je peux jouer milieu latéral ou central, _je veux aussi apprendre le football français et la langue française, la culture_. »

« Quand j’avais 12 ans, je suis venu en France pour jouer la Danone nations Cup, j’ai rencontré Zinedine Zidane, c’est mon idole ! »

Naoto Sawai, "je vais donner le meilleur de moi-même" Copier

« Avant de venir en Corse j’ai fait beaucoup de recherches, il y a beaucoup de très beaux endroits et de très bons restaurants. J’ai regardé l’entrainement de l’ACA durant deux jours et c’est très fort physiquement. Les joueurs japonais ont une bonne mentalité et une bonne technique et je veux démontrer cela en jouant un bon football. »