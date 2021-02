L'ACA à la conquête de Lyon, ce soir, en Coupe de France

Les pronostiqueurs n’accordent évidemment qu’une infime chance aux Acéistes.

Et la marche est haute incontestablement pour les hommes d’Olivier Pantaloni. L’Olympique Lyonnais fait partie du trio de tête de la L1 avec Lille et le PSG. Les 3 équipes sont au coude à coude et se relaient en tête du championnat depuis plusieurs journées. Avantage aux Lillois pour l’heure mais Lyon les suit à 2 points et devance le PSG d’un point. Réussir à se qualifier au Stade des Lumières relèverait d’un authentique exploit dont rêve secrètement le président Christian Leca : « si on pouvait faire un exploit… _de sortir le demi-finaliste de la Champion’s League, multiple vainqueur du championnat de France, ce serait un bel exploit, ce serait la cerise sur le gâteau_, mais ça on verra mardi soir à 22h30 ».

Autant dire que la tâche sera ardue pour les coéquipiers du milieu de terrain ajaccien, Mathieu Coutadeur : « c’est un match où il faut tout mettre… on a rien à perdre, et puis après on aura une bonne semaine pour récupérer et même préparer le match à venir ensuite contre Toulouse ».

Lyon fait pour l’heure figure d’épouvantail.

Les Ajacciens auront pour eux leur courage mais aussi de solides arguments sportifs qui leur ont permis depuis deux mois d’amorcer une belle série, une seule défaite en 10 rencontres, qui leur a permis d’accéder à la 10ème place du classement. Pour Joris Sainati, une défaite ou une qualification ce soir à Lyon ne changerait rien. La priorité reste le championnat : « _vous savez, Lyon, c’est un match bonus. Très bon match à jouer, mais le principal c’est le championnat_. L’objectif c’est de finir dans les 10 premiers et pourquoi pas… titiller un peu les cinq premières place, pourquoi pas ? », s’interroge le joueur ajaccien.

Et pourquoi pas se régaler ce soir avec ce Lyon – ACA ?

Match à suivre évidemment sur RCFM avec Olivier Castel aux commentaires à partir de 21h.