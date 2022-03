L'ACA condamne l'agression contre les dirigeants du SCB

Malgré l'absence de supporters bastiais, interdits de déplacement, il y a quand même eu des incidents samedi dernier lors du derby entre l'ACA et le SCB. Des incidents provoqués en fin de match par un groupe de personnes installées dans la tribune d'honneur Acéiste et qui s'en sont pris verbalement et surtout physiquement aux dirigeants Bastiais et à ceux qui les accompagnaient. Dans un communiqué, le SCB parle d'une agression "lâche et inexplicable" envers son Président et des salariés, ainsi que du capitaine Christophe Vincent qui, suspendu, était en tribune et de l'ancien capitaine Gilles Cioni. "Je n'aurais jamais pensé vivre cela dans un stade en Corse" écrit ce dernier sur son compte twitter.

Une enquête et des sanctions

Quant aux dirigeants Ajacciens, ils dénoncent cet acte "inqualifiable" et annoncent l'ouverture d'une enquête et de sanctions. Christian Leca, Président de l'ACA : « C'est inadmissible, intolérable que des dirigeants soient molestés, quel que soit le club, que ça soit Bastia ou quelqu'un d'autre c'est inadmissible d'avoir des comportements comme ça, d'autant plus que ce n'est pas la première fois que des dirigeants de clubs visiteurs soient molestés où insultés par des gens qui sont là. Je crois que c'est la 4ème ou 5ème fois qu'il se passe des événements de ce genre, regrettables. De toute façon, nous le club, on a lancé une enquête afin de trouver les personnes qui ont accompli cet acte et les sanctionner. J'ai eu Claude Ferrandi (le président bastiais), bien sûr à la fin du match et je lui ai envoyé un message après bien évidemment, mais j'ai même eu Gilles Cioni j'ai échangé avec lui, je lui ai dit, malheureusement, que je trouve ça petit, lamentable. »

