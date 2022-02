L'AC Ajaccio garde sa sérénité avant le Paris FC

Installée sur le podium de L2 depuis octobre, la prolifique armée blanche et rouge a démarré l'année en prenant 4 points en 3 matchs, et ce malgré des jambes parfois lourdes, après une trop longue trêve. De bon augure avant un déplacement -plus long que prévu- pour affronter le 3e du classement.

Paris FC - ACA, coup d'envoi à 20H45, à suivre en direct à partir de 20h30 sur RCFM.

Paris FC n'est qu'à un point au classement (42 pour l'ACA, 41 pour le PFC ndlr), mais à bien plus d'une heure et demi de trajet de la Corse. La faute à une sanction disciplinaire contre le club de Pierre Ferracci, suite aux incidents constatés en coupe face à l'Olympique Lyonnais.

A défaut de Stade Charléty, suspendu pour cette rencontre, c'est à la MMArena du Mans que la rencontre a été délocalisée. Pour autant, les supporters n'y seront pas interdits.

"L'autre solution aurait été de le jouer à Charléty à huis-clos, comme les matchs qui vont suivre pour le PFC", expliquait samedi Olivier Pantaloni, interrogé par RCFM sur l'éventuel avantage que cela pouvait conférer à son équipe. "A la limite, je me demande si cela ne nous aurait pas plus arrangé de jouer directement sur Paris, [...]mais on est contents de jouer au Mans, pas de problème. On jouera sur terrain neutre, mais avec la possibilité d'avoir des supporters. Mais ce n'est pas un point que nous avons relevés auprès des joueurs pour dire que cela nous donne un avantage supplémentaire". De plus, pour cause de COVID-19 au sein de la compagnie aérienne choisie initialement, l'ACA devra atterrir et repartir non-pas à Paris mais à Angers, à une heure et demi du Mans.

Avec Coutadeur, Krasso, mais sans "se prendre la tête".

Le 28 janvier dernier, l'entraîneur acéiste avait salué, lors du nul (0 à 0) face à Auxerre, autre concurrent de haut de classement, les ressources physiques dont son groupe avait fait montre. Contraints de reprendre la compétition 2 semaines plus tard que prévu en janvier, la faute à deux rencontres reportées pour Covid-19, l'ACA avait gagné de justesse à Amiens, perdu logiquement à Caen, et manqué d'un rien la victoire face à une très belle AJ Auxerre.

Le mois de février ne s'annonce cela dit pas plus tendre, avec un déplacement à Paris (3e) ce lundi, un autre à Sochaux (4e) le 19, et les réceptions de Guingamp et de Rodez, dont l'entraîneur ne minime pas non-plus la valeur.

_"Il est évident que PFC et Sochaux sont des équipes qui sont à la lutte avec nous. Ce sont deux gros challenges. L'équipe de Paris s'est renforcée au mercato (Jonathan Iglesias et Khalid Boutaïb ont signé), ils sont en belle posture cette année (sérier de 12 matchs sans défaite ndlr). Ça va être un match important pour eux, tout autant que pour nous, mais encore une fois, on ne se prendre pas trop la tête non-plus. C'est une équipe qui a changé pas mal de fois de système. Cette semaine, on a cherché à mettre en place des situations qui pourraient les perturber"[...]_ développait O. Pantaloni face à la presse.

Derrière, l'accent a semble-t-il été mis sur la vitesse de cette équipe du PFC. Devant, l'heure sera à la concrétisation, car l'ACA vient d'enchaîner deux rencontres sans marquer (défaite à Caen 0-2, nul contre Auxerre 0-0). La présence dans le groupe du nouvel attaquant Jean-Philippe Krasso, avant-centre ivoirien de 24 ans mesurant 1m87 et prêté par l'AS Saint-Etienne pour six mois, semble bien vue par les joueurs.

"Toute aide est bonne à prendre", assurait Tayrik Arconte, jeune attaquant plein de puissance lors du dernier match, à la sortie de l'entraînement de samedi. "On ne voit pas cela comme de la concurrence, on voit plutôt cela comme de l'aide, et j'espère que cette nouvelle recrue va nous faire que du bien".

Mathieu Coutadeur sera de retour pour la rencontre et Cédric Avinel reviendra de sa suspension, mais Vincent Marchetti, expulsé face à Auxerre, restera à Ajaccio. Michaël Barreto "va mieux", mais sera encore absent, de même que Bevic Moussiti-Oko, blessé de longue date, et les deux burkinabés qui disputent le match pour la 3e place à la coupe d'Afrique des Nations, Cyrille Bayala et Jean Fiacre Botué.