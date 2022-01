L'ACA tire à boulets rouges contre la Commission de discipline de la LFP

Les dirigeants ajacciens ont très mal encaissé la suspension pour un match ferme et un match avec sursis de leur défenseur Oumar Gonzalez, condamné pour simulation après une agression en fin de match contre Grenoble. Le joueur adverse impliqué, lui, s’est vu retirer son carton rouge.

Un communiqué cinglant

Pour l'ACA c'est la goutte d'eau de trop : les dirigeants se disent convaincus que tout sera mis en œuvre pour rendre difficile voire impossible une éventuelle accession de l’ACA. Le Président de l’ACA le fait d’ailleurs vertement savoir dans un communiqué publié ce jeudi soir. Christian Leca ne mâche pas ses mots : il n'hésite pas à parler du "sale boulot" du Président de la Commission de discipline qu'il qualifie de xénophobe et qu'il n'hésite pas à comparer à Landru, criminel du siècle dernier évoquant un barème à la tête du client … ou du club. Christian Leca a conscience de la dureté de ses propos mais il assume : « Je ne regrette pas, j'assume totalement mes propos, d'autant plus que ce n'est pas la première fois. Ça fait 3 fois, l'arrêt du championnat, l'interdiction de jouer les barrages, l'affaire de Sochaux et aujourd'hui, le carton rouge du joueur de Grenoble est retiré. On en reste là. Pourquoi mettre un match de suspension ferme et un match de suspension avec sursis à notre joueur ? Sur quelle base ? Il y a eu un rapport d’arbitre ? Il y a eu quoi ? Qu’est ce qui s'est passé ? D'un coup comme ça on décide en fonction d’évènements qui se seraient produits antérieurement de sanctionner un joueur, ça veut dire quoi ? C'est du jugement de sale gueule ? Oumar Gonzalez, il a une sale gueule donc comme il a fait quelque chose qui n'a pas plu à certains membres de la commission de discipline et ben on s'est rattrapé. J'assume, si je vais être suspendu, à un moment donné il faut être droit dans ses bottes comme on dit en Corse “u troppu stroppia”. »

