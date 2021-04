L'actionnaire américain King Street annonce qu'il ne soutiendra plus financièrement les Girondins de Bordeaux. En conséquence, le président du club le place sous la protection du Tribunal de Commerce. "Pas une grande surprise" pour le maire de Bordeaux Pierre Hurmic.

L'actionnaire King Street ne veut plus financer les Girondins de Bordeaux

C'est une annonce qui tombe au pire moment pour les Girondins de Bordeaux. Le fonds d'investissement américain King Street a fait savoir qu'il ne "souhaite plus soutenir le club et financer ses besoins actuels et futurs". En conséquence, le président Frédéric Longuépée place, ce jeudi, le club sous protection du Tribunal de Commerce de Bordeaux "Un mandataire ad hoc a été nommé, il sera chargé d’assister le FC Girondins de Bordeaux dans sa recherche d’une solution durable", précise le club dans un communiqué. Il évoque le contexte économique lié à la pandémie mais le retrait de Mediapro. "Une page va devoir être tournée. Tout devra être fait pour mettre en place une solution assurant la pérennité de ce club", réagit Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux.

Plus d'informations à venir.