L'actualité du foot amateur avec Actufoot 06 sur France Bleu Azur

Avant le match de Ligue 1 entre Montpellier et l'OGC Nice, comptant pour la 9e journée du championnat, France Bleu Azur zoom sur le football amateur. Nos confrères d'Actufoot 06, spécialiste du foot amateur dans les Alpes-Maritimes, évoque le tirage au sort de la coupe de France.

Il n'y a plus qu'un club des Alpes-Maritimes encore en lice pour la coupe de France. L'AS Cagnes Le Cros est le dernier représentant du département pour le 6e tour de la compétition. On en parle ce dimanche après-midi, avant le match Montpellier - Nice, avec Tom Mollaret du site internet Actufoot 06.

