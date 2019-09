L'ADO fait grandir l'OGC Nice

Aligné pour la deuxième fois d'affilée en Ligue 1, le trio offensif Atal - Dolberg - Ounas a permis au Gym de s'imposer pour la quatrième fois en six matchs samedi et surtout montré beaucoup de complémentarité et de plaisir à jouer ensemble. Si le PSG à sa MCN, le Gym a peut-être trouvé son ADO.

Jeune et ambitieux, souvent précieux, le trio offensif Atal-Dolberg-Ounas a permis à l'OGC Nice de sortir vainqueur samedi d'un "match très compliqué" selon Patrick Vieira, face à la lanterne rouge du championnat. Plus tranchant en début de rencontre malgré son classement et son inefficacité offensive (un seul but en cinq journées avant le déplacement à l'Allianz Riviera), Dijon ouvrait le score logiquement par son guide Julio Tavarès, qui fêtait samedi son 100e match en Ligue 1. C'est à ce moment-là que l'ADO s'est réveillé.

1er but depuis le 13 avril pour Dolberg

On joue la 29e minute quand Wylan Cyprien alerte Adam Ounas à l'entrée de la surface. L'international algérien remise en une touche de balle pour son avant-centre danois, qui pique le ballon au-dessus du gardien Alfred Gomis et permet au Gym d'égaliser. Un bon aperçu des qualités des deux hommes, qui se sont beaucoup plus cherchés (et trouvés) qu'à Montpellier il y a une semaine. C'est le premier but en Ligue 1 pour le Danois, qui n'avait plus marqué en match officiel depuis le 13 avril dernier (contre Excelsior en Eredevise avec l'Ajax).

Un trio pour durer ?

En seconde période, il ne fallait pas trois minutes à Youcef Atal pour donner l'avantage aux aiglons, sur un exploit personnel. Lancé à pleine vitesse sur le côté gauche, c'est souvent fatal pour l'adversaire. Sa frappe pleine de spontanéité trompait Gomis et envoyait le Gym vers une quatrième victoire en six matchs. Meilleur buteur du Gym la saison passée avec six réalisations, Youcef Atal ouvre lui aussi son compteur et donne raison à son entraîneur qui continue de l'aligner devant, alors que l'Algérien "préfère jouer derrière".

En attendant de retrouver sa place en défense, s'il la retrouve un jour, Atal forme donc un trio complémentaire avec Dolberg et Ounas. Si le PSG a sa MCN, le Gym a peut-être trouvé son ADO. Et si tout n'a pas été parfait évidemment, pour cette deuxième titularisation d'affilée en Ligue 1, la formule est prometteuse. La passe de trois à Monaco mardi ?