Cristiano Ronaldo a désormais un aéroport à son nom, mais sa statue n'est pas très ressemblante

L'aéroport de Madère, île natale du footballeur Cristiano Ronaldo, a été rebaptisé ce mercredi en l'honneur du quadruple Ballon d'or et capitaine de l'équipe du Portugal, sacrée championne d'Europe l'été dernier. Mais le buste de bronze inauguré à l'occasion n'est pas très ressemblant.

Je reconnais que ça m'honore et me rend heureux" - Cristiano Ronaldo

"Voir cet aéroport porter mon nom est une chose très spéciale. Tout le monde sait que je suis fier de mes racines", a déclaré le joueur de 32 ans, lors d'une cérémonie en présence du président de la République Marcelo Rebelo de Sousa et du Premier ministre Antonio Costa. "Je n'ai pas demandé ça, mais je ne suis pas hypocrite et je reconnais que ça m'honore et me rend heureux", a ajouté l'attaquant vedette du Real Madrid lors d'un bref discours auquel assistaient sa famille et quelque 5.000 fans.

Ronaldo has had an airport named after him in his home region of Madeira! #UCL ✈️ pic.twitter.com/0kF1cutOxP — Champions League (@ChampionsLeague) March 29, 2017

Une statue pas très ressemblante

L’événement est évidemment largement commenté sur les réseaux sociaux. Mais ce qui retient l'attention de nombreux supporters, c'est surtout la statue inaugurée dans l'aéroport, qui manque manifestement de ressemblance avec le joueur. Une statue qui suscite de nombreuses moqueries sur Twitter.

REVEALED: The creator of the Cristiano Ronaldo head at Madeira airport pic.twitter.com/AONNk8wOTF — OLBG Ireland 🇮🇪 (@OLBG_ie) March 29, 2017

I don't know what you're talking about guys, I think the Ronaldo statue looks pretty good pic.twitter.com/JIUwQBuqUY — keewa (@keewa) March 29, 2017

Ils l'ont fait/fini à la truelle le buste de #CR7 . C pas possible autrement 😨 https://t.co/tk5xjXj8C0 — Yoyo da Munegu (@YohanGarino) March 29, 2017

Dans sa ville natale de Funchal, le footballeur dispose déjà d'un musée à son honneur et d'une statue en bronze à son effigie.