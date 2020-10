L'affaire Valenciennes-FC Sochaux Montbéliard mise en délibéré

La commission de discipline de la Ligue professionnelle de Football examinait ce mercredi soir l'affaire qui oppose le FC Sochaux Montbéliard et le club de Valenciennes. Le gardien de but nordiste accuse le milieu de terrain Ousseynou Thioune de l'avoir mordu. Le dossier a été mis en instruction.

Dans l'affaire qui oppose le FC Sochaux Montbéliard et le club de Valenciennes, la commission de discipline de la ligue professionnelle de football a décidé de mettre sa décision en instruction. Cela veut dire qu'elle rendra sa décision plus tard, après enquête.

Le milieu de terrain, Ousseynou Thioune est accusé d'avoir mordu le gardien de but nordiste, Jérôme Prior, samedi dernier à la fin de la rencontre, ce qu'il nie depuis, soutenu par son club. Le joueur sochalien évoque des insultes racistes pour expliquer l'altercation.

Une mesure équitable

En attendant la décision de la LFP, dont on ne connait pas la date, Ousseynou Thioune n'est pas suspendu. "Une mesure parfaitement équitable dont on se réjouit et se félicite" explique Samuel Laurent, le directeur général exécutif du FCSM, "cela permettra de lever le voile sur plus de choses qu'une simple image arrêtée".