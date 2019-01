L'affiche entre l'AS Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain se jouera le dimanche 17 février à 21h

L'officialisation est tombée ce vendredi après-midi. L'avant-dernier gros choc de la saison dans le Chaudron entre l'AS Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain se jouera le dimanche 17 février à 21h. La réception du Lille de Christophe Galtier est prévue début mars.

Saint-Étienne, France

L'officialisation est tombée ce vendredi après-midi. Le dernier gros choc de la saison dans le Chaudron entre l'AS Saint-Etienne, 4ème du championnat, et le Paris Saint-Germain leader toujours invaincu, se jouera le dimanche 17 février à 21h. Au match aller, les Verts s'étaient lourdement inclinés au Parc des Princes, 4-0. La réception du Lille de Christophe Galtier, 2ème de Ligue 1, est prévue début mars.

Le menu du mois à venir est copieux

On a aussi appris cet après-midi que le déplacement des Verts à Rennes (9ème) le weekend précédent, aura lieu le dimanche 10 février à 17h. Après les deux claques reçues en trois jours contre Lyon et Dijon dans le Chaudron, le menu de l'ASSE s'annonce copieux avec un déplacement à Nantes dès mercredi soir, suivi le dimanche de la réception de Strasbourg 5ème de Ligue 1, puis donc de Rennes et Paris.

INFO - Déplacement encadré pour les supporters de l'AS Saint-Etienne mercredi à Nantes