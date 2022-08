Ligue 2 : l 'ailier portugais Xande Silva rejoint le DFCO

Il portera le numéro 10 dans l'équipe. L'ailier Xande Silva s'engage avec le DFCO jusqu'en 2025. C'est un atout offensif important qui débarque à Dijon. Formé au Sporting Portugal, passé par l'Angleterre sous le maillot de West Ham, il sort d'une saison en demi-teinte avec Nottingham Forest, toujours en PremierLeague, avec seulement dix matches et une passe décisive.

Priorité de la cellule recrutement

"C'est un joueur que nous suivons depuis plus d’un an", précise le club dans un communiqué. "Xande possède de grosses qualités en termes de percussion, vitesse et puissance. Il peut évoluer dans les deux couloirs ou en tant que deuxième attaquant. C’est un joueur solaire qui va apporter son enthousiasme et sa joie de vivre dans le vestiaire. »

De son côté, le jeune international portugais se réjouit d'atterrir en terres dijonnaises. « Le DFCO est un bon club français qui jouait récemment en Ligue 1. Les installations sont nouvelles et de qualité. Quand les dirigeants m’ont proposé un contrat, j’étais excité car l’objectif du club est de retrouver prochainement la Ligue 1. J’ai aimé le challenge proposé et je suis heureux d’être ici. On a envie de donner du bonheur aux supporters. »