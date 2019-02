L'AJ Auxerre cale face aux derniers

Auxerre, France

L'AJA sortait de deux rencontres avec une attaque de feu... Elle avait dynamité le Gazélec Ajaccio (4-0) et Orléans (3-0). Les icaunais étaient lancés comme un TGV vers le TOP 5. Vraiment. Surement. Inarrêtables. Et bien non!

L'AJA vient de caler au moment le plus inattendu: face aux derniers de Ligue 2. Battue vendredi dernier (1-0) à Nancy, elle concède un match nul et vierge face au Red Star, ce vendredi, sous la pluie auxerroise.

Les meilleurs moments d'AJA-Red Star avec les commentaires de France Bleu Auxerre Copier

1 point récolté sur 6 possibles. On appelle cela un coup de mou. Cela marque encore plus les esprits quand on mesure le pedigree des adversaires, en difficulté. "On est moins bien physiquement reconnait Pablo Corréa, l'entraineur d'une formation qui "a tiré la langue très tôt dans le match." Une équipe qui a dominé sa partie face aux franciliens mais qui s'est montrée bien trop maladroite. "J'ai des regrets car on s'est trop précipité à l'approche du but adverse" dira Pablo Corréa dont les joueurs ont tiré 23 fois au but pour... 3 tirs cadrés.

L'AJA sauvée par son poteau

L'AJA "est moins bien" en ce moment selon Pablo Correa Copier

Et encore, "c'est un match que l'on aurait pu gagner, comme perdre" reconnait lucidement l'attaquant icaunais Rémi Dugimont, qui revoit ce poteau sauver les siens en début de seconde période (48e) après une belle sortie du gardien auxerrois Mathieu Michel, de retour dans la cage ajaïste.

L'attaquant Icaunais Rémy Dugimont regrette que l'AJA "piétine" Copier

L'entrée de Mohamed Yattara a failli profiter aux icaunais mais la tête du guinéen est sortie in extrémis, sur sa ligne, par le solide portier de l'équipe de Saint-Ouen, Sébastien Renot (77e).

Ce résultat est plus que frustrant pour une AJA qui laisse des points en route un soir où beaucoup de ses concurrents directs pour les barrages ont galéré. Les auxerrois n'en profitent donc pas. Ils restent calés au 11ème rang de la L2 avec 30 points après 23 épisodes, à, provisoirement, 6 longueurs du TOP 5.

L'AJA qui se rendra le 11 février à Brest, le deuxième de la division.

Pas forcément une mauvaise nouvelle pour ces icaunais qui ont bien du mal face aux "petits".