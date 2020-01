L'AJA a mis fin à sa série de neuf matches sans victoire en s'imposant 1-0 sur la pelouse du Mans pour la 20e journée de Ligue 2. Un but auxerrois marqué par Dejan Sorgic.

L'AJ Auxerre commence l'année en s'imposant au Mans (1-0) et met fin à sa série de neuf matches sans victoire

Auxerre, France

Enfin une victoire! Ce n'était plus arrivé depuis le 5 octobre et la victoire à l'Abbé-Deschamps 2-0 contre Le Havre. En s'imposant au Mans, vendredi soir lors de la 20e journée de Ligue 2, l'AJ Auxerre a mis fin à sa série de neuf matches sans victoire. Un but de Dejan Sorgic a permis à l'AJA de l'emporter pour son premier match de l'année.

Deyan Sorgic titulaire et buteur

La délivrance est venue de celui que personne n'attendait en tant que titulaire au Mans : Dejan Sorgic. Jean-Marc Furlan avait décidé de titulariser la recrue serbo-croate aux côtés de Rémy Dugimont. "Je fonctionne souvent par paire, par combinaison et depuis la reprise c'est la paire qui a été la plus performante, c'est pour cela que j'ai fait le chois de titulariser Deyan", a expliqué après la rencontre l'entraîneur de l'AJA.

Après une bonne entame de match, l'AJA est vite retombée dans ses travers. Dominés dans le jeu, les Auxerrois ont tout de même réussi à ouvrir le score. A la 35e, à la suite d'un centre d'Hamza Sakhi et sur une remise de Mickaël Barreto, dans les six mètres Dejan Sorgic reprend le ballon et parvient à tromper le gardien manceau, Pierre Patron. Deuxième buts de la saison pour l'attaquant qui évoluait la saison dernière dans le championnat Suisse. Sa dernière titularisation en Ligue 2 remontait à la 4e journée contre Guingamp, le 19 août dernier.

Après ce but, les Auxerrois ont repris confiance et le jeu s'est équilibré. Mais à plusieurs reprises Le Mans a eu des occasions pour égaliser mettant en difficulté la défense icaunaise.

L'AJA en supériorité numérique en fin de match

A la 84e minute, le défenseur du Mans Alexandre Vardin a été exclu après une faute sur Birama Touré. Mais même à 11 contre 10 , l'AJA n'a pas réussi à alourdir le score. Une victoire laborieuse qui n'efface pas toutes les lacunes dans le jeu mais qui a le mérite de mettre fin à la série de neuf matches sans victoire, de bien commencer l'année et surtout de retrouver de la confiance. Une bonne opération cette victoire au Mans qui permet aux Icaunais de passer de la 14e à la 12e place de Ligue 2. Prochain match pour l'AJA, le 24 janvier à domicile contre Sochaux.