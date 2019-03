L'AJ Auxerre confirme la mise à l'écart de Pablo Correa

C'est par un communiqué, publié tard, ce lundi, que le club icaunais confirme ce que l'on vous annonçait sur France Bleu Auxerre: Pablo Correa n'est plus l'entraineur de l'AJA. Il paie les mauvais résultats de l'équipe, reléguée au 14ème rang de la L2 après quatre défaites de suite.

Pablo Correa n'est plus l'entraineur de l'AJA depuis dimanche soir

Auxerre, France

La première journée de la semaine a été intense du côté du stade Abbé Deschamps. Dans les bureaux, comme sur le terrain. Après un entrainement matinal, baskets aux pied, en forêt de Branches, les joueurs ont appris la décision de leur direction, de la bouche de Francis Graille, leur président, à 16 heures, dans leur vestiaire, juste avant de sortir pour leur deuxième entrainement de la journée: Pablo Correa n'est plus leur entraineur. Une décision annoncée la veille au soir à l'intéressé.

Un vestiaire soulagé

Une annonce qui est vécue comme un soulagement par les joueurs. Certains ont même retrouvé le sourire lors de l'entrainement. Francis Graille leur a aussi expliqué, en substance, qu'il avait "pris cette _difficile décision dans l'intérêt du club, que Pablo Correa n'était pas le seul responsable de cette situation et que c'était désormais aussi à eux de jouer._"

Les joueurs auxerrois ont repris l'entrainement sous les ordres de David Carré (photo) et Sébastien Puygrenier © Maxppp - Jérémie FULLERINGER

Des joueurs satisfaits d'apprendre que l'ancien directeur sportif Cédric Daury, qu'ils apprécient, soit le nouveau patron de l'équipe fanion. Deux ans après sa première expérience sur le banc auxerrois, il va de nouveau tenter d'assurer le maintien en Ligue 2. Cédric Daury est assisté de David Carré et Sébastien Puygrenier, jusque-là numéro 1 et 2 de l'équipe réserve du club (National 3). Un duo qui a animé l'entrainement de l'après-midi, devant une vingtaine de supporters, fait rare à Auxerre.

Des supporters qui, dans l'ensemble, valident la mise sur la touche de Pablo Correa. Ils lui reprochent principalement ses changements de composition d'équipe d'une semaine sur l'autre. Mais des fans qui attendent aussi un réveil des joueurs.

Les supporters de l'AJA, dans l'ensemble, valident la mise à l'écart de Pablo Correa Copier

Pablo Correa ne souhaite pas s'exprimer

De son côté, l'AJA a confirmé la séparation avec son ancien technicien que tard ce lundi soir, dans ce communiqué: "Avec une 14ème place qui ne correspond pas aux objectifs du club, il a été décidé de modifier le management de l’équipe professionnelle. A compter de ce lundi, l’équipe professionnelle sera managée par Cédric Daury qui sera assisté de David Carré, Sebastien Puygrenier, Cédric Blomme et Attila Farkas. Francis Graille et l’ensemble de l’AJA tiennent à remercier Pablo Correa pour son investissement au sein de notre club et lui souhaitent pleine réussite pour la suite de sa carrière."

Pablo Correa, que nous avons joint, ne souhaite pas commenter la situation et sa mise à l'écart.

Le président de l'AJA Francis Graille, accompagné de son DG Baptiste Malherbe, est venu annoncer la nouvelle aux joueurs © Maxppp - Jérémie FULLERINGER

Le club "ne commente pas les rumeurs"de la probable arrivée de Jean-Marc Furlan la saison prochaine

Les dirigeants auxerrois qui doivent aussi gérer la fuite dans la presse de la probable arrivée de Jean-Marc Furlan la saison prochaine. L'actuel entraineur de Brest (2ème de L2), passé auparavant à Troyes, qui ne devrait pas prolonger avec le club breton, malgré une proposition de ses dirigeants, est annoncé avec insistance sur les bords de l'Yonne. Mais, dans le même communiqué, le club icaunais indique "ne pas souhaiter commenter les rumeurs qui concernent les saisons prochaines, le club se focalisant sur cette fin de saison."

L'AJA qui aura la trêve internationale pour se remettre à l'endroit. Les icaunais qui ne joueront que dans 10 jours, au Paris FC, toujours en lice pour la montée en Ligue 1.