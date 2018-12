L'AJ Auxerre confirme sa bonne passe au Havre

Le Havre, France

On attendait une confirmation de la belle santé auxerroise. Et, sur le chemin de la guérison, l'arrêt au Havre était un point de contrôle intéressant. Car l'AJA défiait des normands dos au mur et parce que qu'elle est allergique à ce déplacement, synonyme de 6 défaites en autant de visites.

En étant menés dès la deuxième minute, on s'est dit que c'était une nouvelle fois mal embarqué. Mais les icaunais ne sont plus les mêmes ces dernières semaines. Et leur réaction est belle. Leur retour au score logique, dans les arrêts de jeu de la première période, grâce à un pénalty de Romain Philippoteaux, son troisième en 4 tentatives cette saison. 1 partout à la pause, 1 partout au final, après une seconde période à l’avantage des normands, mais bien maîtrisée défensivement par l'AJA qui aura finalement eu les plus belles occasions par son attaquant Rémy Dugimont, peu en réussite.

Jordan Adéoti, capitaine de l'AJA "Une bonne chose de prendre un point au Havre"

Le Zap Foot du Havre-AJA Copier

Au final, ce score de parité parait logique et confirme que l'AJ Auxerre va mieux.

Les icaunais restent sur 4 rendez-vous sans revers et grignotent une place au classement. L'AJA est 13ème avec 18 points après 16 journées.

Jordan Adéoti, le capitaine auxerrois, satisfait de ce point décroché en Normandie Copier

L'AJA qui recevra Lorient, provisoirement 3ème, lundi prochain. Avec l'idée de ne pas débuter son match après trois minutes et le but de montrer qu'elle est capable de confirmer ce renouveau face à un gros.