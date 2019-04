L'AJ Auxerre confirme ses progrès mais ne gagne toujours pas

Niort, France

Il y a bien sûr la froide lecture des chiffres: l'AJA enchaîne un sixième match sans marquer, une septième sortie sans gagner et ne récolte encore qu'un (petit) point dans la course au maintien. Une analyse qui ne donne pas le moral avant le week-end.

Et puis, il y a la version plus optimiste: Les icaunais, méconnaissables il y a encore deux semaines, relèvent la tête. Après avoir accroché le leader Metz, ils confirment leurs nouvelles dispositions lors de cette sortie à Niort. Certes, l'AJA ne parvient pas à l'emporter, mais sa prestation est prometteuse et lui permet, au moment où quasi tous ses concurrents directs pour le maintien (Sochaux, Nancy, Châteauroux, L'AC Ajaccio) ont perdu, de leur grignoter un point. Et le maintien, c'est surtout la chasse aux points.

Des progrès dans l'animation offensive

De nouveau très solide, l'AJA a surtout affiché des progrès offensifs. Les icaunais n’avaient pas eu autant d’occasions depuis belle lurette. Chaque attaquant a eu la sienne, de Philippoteaux, à Dugimont, en passant par Mancini ou Merdji. Mais l'AJA n'a cadré que 5 de ses 16 tirs pour aucun de transformé.

Les progrès sont sont réels: _"_C'est un match que l'on méritait de gagner au vue de la maîtrise que l'on a eue et de nos occasions, qui sont importantes souligne Cédric Daury, le technicien ajaïste. Il faut persévérer car on montre le visage d'une équipe qui est sur du mieux."

Les icaunais vont mieux car, il y a dix jours, ils se sont réunis pour déclencher une prise de conscience. Et cela semble porter ses fruits. "Pour nous, il n'y a qu'un seul mot, c'est le maintien. C'est sur qu'il y a le fait d'avoir sur se parler et d'avoir retrouvé un état d'esprit de guerrier, car dans ces moments-là, on ne parle pas forcément des joueurs mais surtout des hommes analyse Rémy Dugimont. On défend avec une bonne grosse base, et il faudra garder ça car c'est important. Mais si on veut rapporter des points, il faudra autre chose aussi."

L'AJA gagne un point sur le barragiste et une place au classement

Au classement de la Ligue 2, dans cette lutte pour le maintien, l'AJA grignote un point pour en compter 35 à 6 matches de la fin. Soit 3 de plus que le barragiste pour la descente. Les icaunais sont 14èmes avant de recevoir Sochaux, le 17ème, vendredi prochain.