L'AJ Auxerre de nouveau victorieuse et reboostée

Auxerre, France

Il n'était sur la pelouse que depuis 6 minutes. Lamine Fomba a finalement surgit pour soulager les 4 000 spectateurs du stade Abbé Deschamps, alors frigorifiés par un match qu'ils ne voyaient pas remporté par leur équipe. Car l'AJA a beaucoup couru face à des auvergnats maitres du ballon. Des icaunais qui auraient pu marquer sur différents corners, durant les vingt premières minutes, mais qui auraient aussi pu céder, sans les arrêts de leur gardien Mathieu Michel juste avant la mi-temps ou en seconde période.

Revivez le succès de l'AJA face à Clermont avec les commentaires de France Bleu Auxerre Copier

Pablo Corréa "c'est une jolie façon de gagner ce match"

Mais l'expulsion du défenseur et capitaine de Clermont Julien Laporte, pour une vilaine faute sur Romain Philippoteaux a reboosté les auxerrois sur les dernières minutes, leur laissant espérer un succès. "Je savais qu'il fallait être présent dans la surface raconte Lamine Fomba à France Bleu Auxerre. Arcus à la balle côté droit, il fait une belle action et une belle frappe du pied gauche. Il y a une erreur du gardien et je suis bien décrit le jeune milieu de terrain formé à l'AJA, auteur de son deuxième but de la saison, à chaque fois pour un succès 1-0 des icaunais. J'étais en face du but, donc si je l'a ratée, c'était lamentable. C'était compliqué. On était bien en bloc et eux avaient la possession de balle. On a laissé peu d'espaces et on savait que l'on aurait des occasions dans le match. J'ai la chance de marquer et je suis content."

Pour Pablo Corréa, "avoir le ballon n'est pas gagner" Copier

"C'est une jolie façon de gagner ce match dans le fil conducteur qui était le notre enchaine Pablo Corréa. Le but vient récompenser le fait de ne pas sortir de ce match, de continuer à faire le travail comme on l'avait pensait. Avoir le ballon n'est pas gagner. C'est l'efficacité qui parle. Il y a la boulette du gardien qui aide à marquer ce but mais jusqu'à ce moment-là, les deux gardiens avaient été décisifs lors de ce match très plaisant."

Avec ce succès, l'AJA met fin à un mois de disette, rempli de trois résultats sans victoires, dont deux défaites. Un mois au cours duquel les icaunais ont laissé les équipes devant eux prendre le large. Mais cette victoire face à une formation de Clermont qui vise les barrages d'accession peut faire repartir les auxerrois, incapables de marquer lors de leurs trois derniers rendez-vous. "Ca fait du bien de reprendre les trois points sourit Lamine Fomba, en espérant que cela va nous relancer et nous permettre de repartir sur une belle série."

L'AJA, confortée au 12ème rang de la ligue 2 avec 33 points en 25 matches, qui sera à l'AC Ajaccio, son poursuivant, vendredi prochain. Une formation corse qui colle les icaunais au classement et qui est en forme, ces derniers temps.