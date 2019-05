L'AJ Auxerre dispute sa première finale pour le maintien face à Châteauroux

Auxerre, France

Pour ne pas passer à côté de ce premier tournant dans leur fin de saison, les auxerrois devront déjà faire parler leur expérience. Ce que le vestiaire icaunais possède avec les Tacalfred, Souprayen, Philippoteaux ou Féret, tous trentenaires. "Il faut se servir de cette expérience et des prestations que l'on a faites depuis quelques semaines souligne le milieu offensif Julien Féret. S'appuyer sur ces ingrédients, sur toutes ces pensées positives, sans jouer le match avant, ni se prendre la tête rajoute celui qui a joué de nombreuses fouis le maintien, notamment en Ligue 1 avec Nancy ou Caen. En tous cas, le jouer à fond et tout donner. Il peut y avoir aussi des moments difficiles dans le match mais on a déjà montré que l'on a déjà était capable de répondre dans le domaine mental, comme à Lorient, lundi. Et ce sera encore le cas."

Cédric Hengbart, consultant France Bleu Auxerre: "Il ne faut pas non plus s'enflammer car s'enflammer c'est partir à l'abordage avec le risque de se faire contrer."

Cédric Daury, entraineur de l'AJA: "aborder ce match de façon très conquérante"

Si l'AJA, qui a joué lundi (2-2 à Lorient), aura moins de jours de récupération que Châteauroux (qui a battu Le Havre, 1-0), vendredi dernier), elle devra aussi gérer cet adversaire accrocheur. Cédric Daury souhaite que son équipe "aborde ce match de façon très conquérante par rapport à notre adversaire qui est très physique, athlétique, donc prêt pour ce combat. _Il va falloir mettre de l'allant. Il faut qu'il se passe des choses sur ce genre de match_" selon le technicien icaunais.

Des castelroussins jamais apparus dans le TOP 10 de la ligue 2 depuis la première journée mais jamais relégables non plus. "Il ne faut pas non plus s'enflammer car s'enflammer c'est partir à l'abordage avec le risque de se faire contrer se méfie l'ancien défenseur de l'AJA Cédric Hengbart. Si l'équipe prend un but, ne pas non plus se dire que c'est la fin du monde, car il restera deux matches (à Grenoble et devant Valenciennes) derrière poursuit notre consultant. Il faut être sûr de ses capacités, de ses valeurs, s'appuyer sur ses forces, comme montré sur les derniers matches. _Ils savent qu'ils peuvent gagner ce match si ils sont à 100%._"

Un beau soutien populaire avec plus de 7 000 spectateurs attendus au stade Abbé Deschamps

Les auxerrois pourront aussi compter sur le soutien de leur supporters. Plus de 7 000 personnes sont attendues au stade Abbé Deschamps ce vendredi soir. Une affluence constatée qu'à trois reprises cette saison. Signe que ce match est très attendu.

Composition probable de l'AJA:

Michel - Goujon, Tacalfred, Souprayen (capitaine), Boto - Fomba, Touré - Yattara, Mancini, Philippoteaux - Dugimont.

