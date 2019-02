L'AJ Auxerre dit adieu à ses rêves de Ligue 1

Ajaccio, France

La trêve n'aura duré qu'un bon mois. Victorieuse sur le terrain du Gazélec Ajaccio (0-4) début janvier, l'AJA est retombée de belle manière dans sa malédiction corse, qui avait vu le club ajaïste rester sur 18 matches et 15 année sans l'emporter sur l'Ile de Beauté.

Mais à peine le temps de savourer que c'est reparti... Et cette fois-ci, même les derniers optimistes sont KO. Ce ne sera pas encore pour cette année. Car les icaunais sont à 9 points, provisoirement, peut-être à 10, de la 5ème place, la dernière qui permet de disputer les barrages d'accession à la L1. La faute à ce non-match des auxerrois, qui s'inclinent logiquement, 2-1, sur la pelouse de l'AC Ajaccio, ce vendredi soir. "On a eu la bonne idée de mener dans ce match (but de Daniel Mancini, 8e) explique Pablo Corréa. Le scénario était idéal pour nous. Sauf qu'après ce but, on a arrêté de jouer et on a vu très peu de chose Je ne sais pas pourquoi" s'interroge l’entraîneur auxerrois.

L'AJA a subi, beaucoup, beaucoup trop, permettant aux corses de prendre confiance. Résultat: l'ACA touche le poteau, butte sur le gardien de l'AJA Mathieu Michel et finit par égaliser à 7 minutes de la mi-temps. Logique. Et si les icaunais semblent plus fringuant dès l'entame de la seconde période, c'est Ajaccio qui est dangereuse: encore un poteau, encore un arrêt de Mathieu Michel, encore un but, à 12 minutes du terme, à bout portant, signé Ghislain Gimbert

Pablo Correa, entraîneur de l'AJA: "Il y a toujours un élément qui nous met dans la difficulté"

Un deuxième but corse qui a le don de piquer les auxerrois qui achèvent cette rencontre avec un maximum d'envie offensive. Mais il est bien trop tard, malgré un ultime coup-franc de Mancini, boxé par le gardien corse (90+3e).

Avec un succès sur ses 5 derniers matches, l'AJA, 12ème avec 33 points n'est plus fringante. Sa fin de saison, à équidistance (9-10 points) du haut comme du bas de tableau, et 12 matches à disputer, s'annonce peu palpitante.

Heureusement qu'il y a le derby face à Troyes (6ème), vendredi prochain, pour pimenter encore quelques vendredis soir.