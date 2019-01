Ligue 2 : l'AJ Auxerre dit merci à James Zhou

Auxerre, France

La Chine ouvre l'année du cochon... Animal qui symbolise la générosité et l’abondance. Voilà qui conviendrait bien à l'AJA dans les prochains mois. Un club détenu depuis près de deux ans et demi par l'homme d'affaire James Zhou, via sa société ORG Packaging, géant chinois de l'emballage alimentaire.

James Zhou, très investi, même à distance, a déjà dépensé plus de 30 millions d'euros pour acheter et développer l'AJA. Et depuis, l'homme d'affaire a, notamment via l'équipe dirigeante qu'il a installée, mis en place plusieurs projets.

Au-delà du développement de l'équipe première, dans le but de viser la Ligue 1, l'AJA a ouvert son académie en Chine. Elle est installée à Bengbu, à 500 km de Shanghai. Deux éducateurs auxerrois, Alain Fiard et David Vandenbossche, bientôt rejoints par un troisième, y forment des jeunes de 14-15 ans. L'AJA ne prend en charge que la formation liée au football. Cette académie, c'est un premier projet important aux yeux de James Zhou. Mais ici, aussi, à Auxerre, le milliardaire chinois s'investit et pose sa patte.

"Il a sauvé et donné une nouvelle jeunesse au club" - Baptiste Malherbe, directeur général de l'AJ Auxerre

"Il a sauvé et donné une nouvelle jeunesse à ce club détaille Baptiste Malherbe, directeur général de l'AJA et qui a connu tous les propriétaires du club ajaïste. Il a mis beaucoup de moyens et s'investit énormément. Et pas que par les moyens financiers, par les moyens humains aussi. Il y a beaucoup de personnes du groupe ORG qui travaillent pour nous. Par ses relations, on essaie de mettre en place de coopérations avec les universités en Chine. _On a eu cette chance d'avoir un actionnaire qui maintient la tradition du club_, qui veut développer la formation, améliorer les infrastructures du club" (comme les terrains honneur et d'entrainement, l'été dernier, pour une facture d'environs 2 millions d'euros, ndlr).

"Il veut en même temps avoir cette vision internationale avec des échanges et c'est très formateur." Comme quand les 16 ans de l'AJA participent à divers tournois en Chine. Où quand de jeunes Chinois, comme actuellement, intègrent l'académie auxerroise.

Ces échanges sont au cœur des discussions entre James Zhou et les dirigeants auxerrois. Le président de l'AJA Francis Graille et le directeur sportif auxerrois Cédric Daury filent régulièrement en Chine, d'où ils reviennent d'ailleurs, après quelques jours sur place.

L'AJA profite aussi du carnet d'adresses et des entrées de James Zhou dans son pays pour se faire connaitre. La semaine dernière, à l'occasion du Gala du nouvel an chinois à Paris, l'AJA était invitée. "Parce qu'en peu de temps, on a réussi a développer des coopérations, des échanges précise Baptiste Malherbe, présent sur place avec deux jeunes joueurs icaunais (Laiton et Marcelin). _Ils sont très très sensibles au foot en Chine, avec un développement du championnat de première division, de leur équipe nationale, mais aussi dans les écoles où le football, très pratiqué, est désormais une matière obligatoire_."

Un gala diffusé sur TV 5 monde et sur CCTV, la chaine la plus importante en Chine. En deux ans et demi, James Zhou, qui "suit tous les matches, est vraiment derrière le président, le staff, les joueurs" (B. Malherbe) a fait grandir l'AJA et développer sa notoriété en Chine. Reste désormais à retrouver la Ligue 1, un autre objectif du milliardaire chinois, qui aimerait bien, également, voir l'un de ses compatriote enfiler le maillot bleu et blanc à la Croix de Malte.

