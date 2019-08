L'AJ Auxerre doit rebondir face à l'AC Ajaccio pour la 6e journée de Ligue 2

Auxerre, France

La mission des hommes de Jean-Marc Furlan est simple. Ce vendredi soir au stade Abbé Deschamps, à l'issue de la réception de l'AC Ajaccio, les Icaunais veulent totaliser 8 points. Ce serait une belle manière de clore ce premier bloc de la saison, avant la trêve internationale du weekend prochain. L'AJ Auxerre est en manque de réussite sur ce début de saison, et l'entraîneur le sait. Il ne s'en inquiète pas.

Trouver l'efficacité offensive

Il va falloir continuer sur la lancée des matches contre Guingamp (2-2 à domicile) et contre Clermont (1-1 à l'extérieur). L'équipe, malmenée en première mi-temps, a su se remobiliser et revenir au score à chaque fois, pour arracher le point du match nul. Un bon point. En revanche, l'efficacité offensive laisse à désirer. Ni la recrue Dejan Sorgic, ni Michaël Barreto n'ont pour l'instant trouvé le chemin des filets, par exemple. Rémy Dugimont a marqué sur penalty. 80% des buts, soit 4 sur 5, viennent du "supersub" Yanis Merdji. L'attaquant icaunais a marqué 3 de ses 4 réalisations en entrant en jeu.

Et pourtant, l'AJ Auxerre est l'équipe de Ligue 2 qui a totalisé le plus de tirs sur les 5 premières journées ! Tout en étant l'équipe qui a concédé le moins de tirs contre ses adversaires. De quoi faire dire au coach Furlan que ses joueurs ont été un peu "guignards" sur ce début de championnat. 5 points, ce n'est pas beaucoup, compte tenu de l'énergie et de l'état d'esprit affiché par le groupe auxerrois pour l'instant. Pas de quoi s'inquiéter pour Jean-Marc Furlan : "Sur le plan comptable, effectivement, c'est largement inférieur à ce qu'on souhaite, ce dont on rêve. Mais par contre, sur le plan de l'investissement des joueurs et de la qualité des prestations, on ne peut pas jeter la pierre au groupe".

"Il y a un très gros travail à faire sur le plan du jeu offensif, mais ça ne vient pas du jour au lendemain" (Jean-Marc Furlan) Copier

"Il faut prendre du recul", explique l'entraîneur. Même sentiment chez Michaël Barreto, le milieu de terrain, pour qui les efforts et surtout l'état d'esprit vont bien finir par payer : "A Clermont on a su revenir. C'est une force, et j'espère qu'on va la garder tout au long de la saison. Cela peut encore se reproduire. J'espère qu'on va la garder, parce que c'est une très grosse force pour un groupe".

Objectif : victoire, "il ne faut pas se le cacher", pour Clarens Arcus, latéral droit de l'AJA. Copier

L'AC Ajaccio, un adversaire expérimenté

"Ils n'ont pas encaissé de but ni perdu à l'extérieur", résume Jean-Marc Furlan. Il est vrai que les Corses démarrent fort leur début de saison, en particulier à l'extérieur, où ils totalisent deux victoires sur deux déplacements (0-1 à Grenoble et 0-1 aussi à Châteauroux). L'AC Ajaccio se présente comme une équipe très solide, et surtout très expérimentée. Malgré la perte, à l'intersaison, de deux figures de l'effectif, Ghislain Gimbert et Riad Nouri, partis en Turquie, le groupe connaît parfaitement le championnat. Son capitaine, Johan Cavelli, entame sa 10e saison au club.

"Ca va être une équipe difficile à manœuvrer pour nous" (Jean-Marc Furlan) Copier

"On a en face de nous un adversaire qui a bien débuté le championnat, avec des joueurs expérimentés", reconnaît aussi le capitaine par intérim, François Bellugou. Car l'AC Ajaccio compte déjà 3 victoires et un match nul contre le le 2e, Le Havre. 10 points qui placent les Corses, au début de cette 6e journée de Ligue 2, à la 4e place du championnat. "C'est vraiment une équipe qui va être très difficile à manœuvrer", admet Jean-Marc Furlan. "Moi ce que j'aime bien, c'est surtout me préoccuper de mes garçons, de mes joueurs, de mon équipe. C'est ça qui m'intéresse. Quel niveau de jeu on peut mettre en place, sur le plan offensif, sur le plan défensif. Ça a toujours été mon obsession. Après, l'adversaire qui se présente, il se présente. On lui souhaite le meilleur", ajoute le coach.

Quelle fin de mercato pour l'AJA ?

A la veille du match, le coach est également revenu sur la fin du mercato, qui s'achève lundi 2 septembre à minuit (dans la nuit de lundi à mardi). Fidèle à ses déclarations depuis plusieurs semaines, Jean-Marc Furlan insiste sur la nécessité "d'augmenter la concurrence" à certains postes, notamment dans le secteur offensif. "Si tu ne mets pas le joueur de football en concurrence... Je le sais, je l'ai vécu. Moi, chaque fois que je n'étais pas en concurrence à mon poste, je faisais des saisons moyen-plus. Chaque fois qu'un mec venait et qu'il y avait une concurrence, je faisais une grande saison. C'est naturel, c'est le foot", argue le coach auxerrois.

Un message, à 4 jours de la fin du mercato. "Là, quand je dois composer mon équipe, sur le plan offensif, sincèrement, il n'y a quasiment pas de concurrence pour mes garçons, faut être clair. Automatiquement, ils savent, eux, qu'ils vont être titulaires dès le départ, à une exception. Ce qui n'est pas, entre guillemets, crédible pour les résultats",avance Jean-Marc Furlan. "Autant, un joueur de football, pour ne pas qu'il soit angoissé, stressé, il faut qu'il se sente en sécurité et concerné par le championnat. _Mais ce n'est pas de bonne nature qu'il n'y ait pas de concurrence_. Et nous ce n'est pas le cas dans le secteur offensif. Ce n'est pas le cas du tout, du tout", conclut-il. A bon entendeur...