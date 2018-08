Auxerre, France

"Le public souhaite gagner les matches 3-0 ou 4-0, mais on se construit aussi dans le 1-0." Malgré l'étroitesse du tableau d'affichage, Pablo Correa avait le sourire large après le nouveau succès des siens, face à Nancy (1-0).

Après les six buts encaissés lors de ses deux premiers matches, l'AJA vient de garder sa cage inviolée sur ses deux sorties suivantes en L2. Les auxerrois ne prennent plus de buts et en marquent toujours. Conséquence: Ils enchainent les victoires. Leur succès 1-0, ce vendredi soir, devant plus de 6 000 spectateurs, au stade Abbé Deschamps, grâce à un fort joli but de Lamine Fomba (37e), sur une remise de Yanis Merdji à la suite d'un mouvement collectif de toute beauté, n'est pas illogique. Oui, l'AJA a connu quelques difficultés, en début de match notamment, pour se mettre dans le rythme, puis en fin de partie, pour préserver son avantage, alors qu'elle a eu quelques balles de break. Mais sans craquer. Et c'est ce qui rend son entraineur Pablo Correa heureux: "Ce 1-0 nous construit dans le fait de ne pas prendre de but et de tenir (le score). C'était un match difficile, je le savais mais on s'est bien comporté et on est en progrès."

Des progrès qui se voient sur la pelouse, avec une équipe qui monte en puissance. Des progrès qui apparaissent au classement, également. Il y a une semaine, avant de se relancer à Orléans, l'AJA pointait au 18ème rang de la Ligue 2. Une semaine et deux succès plus tard, la voici 9ème avec 6 points.

De quoi se déplacer à Beauvais, pour y défier le Red Star (18e), vendredi prochain, avec une bonne dose de confiance et une dynamique à entretenir.

Les meilleurs moments du succès de l'AJA, sont à retrouver ici.