L'AJ Auxerre l'emporte enfin tutoie le maintien

En l'emportant face à Sochaux (1-0), son premier succès depuis plus de deux mois, l'AJA poursuit sa remontée au classement (12e) et, surtout, à cinq journées de la fin, fait un pas important vers une nouvelle saison en Ligue 2.

Auxerre, France

Jusqu'à la dernière seconde, et on n'exagère pas, le cœur des supporters auxerrois a palpité comme rarement cette saison.

La faute à la maladresse et la malchance. La maladresse des attaquants icaunais (Dugimont, Mancini, Yattara) en seconde période, la malchance du milieu de terrain Fomba, dont la frappe est renvoyée par le poteau (84e) en fin de partie. L'AJA aurait pu faire basculer le score à 2-0, ce qui aurait rendu sa fin de match moins stessante.

Mais jusqu'à la dernière seconde, donc, et ce poteau favorable, les auxerrois, et un stade Abbé Deschamps bien garni (plus de 8 000 spectateurs), ont donc souffert. Souffert pour mieux savourer cet heureux dénouement synonyme de délivrance. Car ce premier succès ajaïste depuis plus de deux mois, grâce à une magnifique réalisation de Dugimont (19e), permet à l'AJA de prendre un peu d'air au classement.

Rémy Dugimont: "C'était un match capital, on le savait"

"On ne va pas se voiler la face, c'était un match capital, on le savait explique le buteur Rémy Dugimont, d'une magnifique frappe enroulée du droit en lucarne opposée. Après, on ne voulait mettre une pression énorme, mais on se l'est mise et on a répondu présent. _Tout n'a pas été parfait mais quand on met ce cœur, cet état d'esprit, parfois cela tourne bien_."

5 points d'avance sur le barragiste, un pas de basketteur vers le maintien

Avec ce premier succès depuis plus de deux mois, les icaunais, qui comptent 38 points, font un pas de basketteur vers une huitième saison de suite en Ligue 2. L'AJA remonte au 12ème rang et, surtout, repousse son adversaire du soir, Sochaux, désormais 18ème et barragiste, à 5 points, à 5 épisodes du terme de la saison. Ses supporters ont souffert, mais ils sont ce matin soulagés.