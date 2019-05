L'AJ Auxerre jouera son maintien en L2 sur le dernier match!

Grenoble, France

1 point! C'est ce qu'il manque aux footballeurs auxerrois pour vivre une huitième saison de suite en Ligue 2. Et l'AJA, 15ème avec 40 points, va tenter d'aller le chercher sur son dernier match, face à Valenciennes, déjà sauvée, au stade Abbé Deschamps, vendredi prochain, le 17 mai.

Les icaunais vont donc faire trembler leur supporters jusque dans les dernières minutes d'un championnat débuté il y a 10 mois...

L'AJA sauvée par son poteau en fin de match

La faute à un déplacement de misère en Isère, ce vendredi soir, face à des grenoblois déjà en vacances. Les icaunais, solides et sauvés par leur poteau en fin de match, n'ont pas pesé offensivement. "On a joué avec la peur. On sentait de la fébrilité, que le tempo était un peu mollasson résume l'ailier Romain Philipporeaux, dont la frappe tendue (59e) a été captée par le gardien du GF39, Camara. On savait qu'un point c'était bien. On a tenté des coups mais on était peureux. _On ne s'est pas lâché comme à l'accoutumée_."

Romain Philippoteaux: "On devra prendre nos responsabilités face à Valenciennes" Copier

Romain Philippoteaux: "Si on ne parvient pas à prendre un point contre Valenciennes, c'est qu'on ne mérite pas mieux"

Si l'AJA ne peut être reléguée après ce rendez-vous face à Valenciennes, elle peut se retrouver en barrage aller/retour face au 3ème de National.

Cédric Daury, entraîneur: "Cette-fois, on l'a. Et ce sera une vraie finale." Copier

"C'est la course aux points jusqu'au bout souligne l’entraîneur Cédric Daury. On ne faisait que de dire que l'on aurait notre finale. Et cette-fois, on l'a. Et _ce sera une vraie finale._" Sauf qu'il ne sera pas nécessaire de la remporter pour avoir le sourire. Un match nul suffira aux icaunais. Romain Philippoteaux le sait et annonce: "Si on ne parvient pas à prendre un point contre Valenciennes, cela veut dire que l'on ne mérite pas mieux. Je suis confiant et on fera ce qu'il faut vendredi prochain."

Dans un stade Abbé Deschamps probablement bien garni. Et qui ne pensait pas souffrir aussi longtemps cette saison.