Auxerre, France

Qui, il y a encore un mois, aurait misé sur le fait qu'AJA-AC Ajaccio soit une affiche du bas de tableau?

Fort de leur recrutement de qualité et de leur budget en béton, 20 millions d'euros, l'un des plus élevés de la division, les auxerrois ont pourtant débuté leur saison à l'envers. Ils restent sur trois défaites.

M. Yattara: "Prendre des points, quelque soit la manière."

Les corses, eux, étaient à deux matches d'un retour en Ligue 1, en mai dernier et connaissent un début d'exercice tout aussi surprenant et encore plus compliqué avec un seul succès!

L'AJA reçoit donc les acéistes pour ce qui ressemble déjà à un duel de la peur, entre deux formations qui n'ont plus trop le droit de gaspiller des points en route. L'attaquant icaunais Mohamed Yattara ne se cache pas: _"_Il ne faut pas se voiler la face, on est dans le dur. 6 points sur 21 possibles, ce n'est pas le départ espéré. Aujourd'hui, tout ce qui nous intéresse, c'est de prendre des points quelque soit la manière."

Pour ce duel face aux corses de l'ACA, Pablo Correa devrait modifier son équipe, après la défaite à Clermont, vendredi dernier (0-2) où l'AJA n'a rien montré. Le temps presse, et le technicien ajaïste cherche toujours la bonne formule. "On peut toujours se dire qu'il y a du temps devant nous, trouver des excuses, se dire que les nouveaux ne sont pas encore bien adaptés. Mais si on veut grandir et avancer dans ce classement, il faut se faire à toutes ces difficultés avance Pablo Correa."

Retours de Ba, Adéoti et Yattara, Philippoteaux remplaçant?

Les dirigeants icaunais sont persuadés d'avoir fait le bon recrutement pour jouer le haut du tableau de Ligue 2, l'objectif avoué du club. Mais trouver la bonne alchimie prend du temps. _"_Je suis persuadé qu'individuellement, on a un bel effectif explique Correa. Après, on doit retrouver collectivement cet allant que tout le monde attend. Mais cela vient d'une responsabilité individuelle. Je ne doute pas dans la force collective que peut dégager ce groupe, mais il faut que je la trouve. Car dans des moments difficiles, on a besoin plus jamais du collectif."

Un succès face à l'AC Ajaccio permettrait aux auxerrois de calmer les premiers grondement de leurs supporters et de lancer enfin leur saison.

Composition probable de l'AJA: Michel - Arcus, Bellugou, Ba, Souprayen - Adéoti (cap), Touré - Ketkéophomphone, Féret, Mancini - Yattara.

La rencontre AJA-AC Ajaccio (8ème journée de Ligue 2) est à vivre en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 20H00 avec notre consultant Cédric Hengbart.