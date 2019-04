L'AJ Auxerre ose miser sur la jeunesse pour se maintenir en L2

Auxerre, France

Les supporters de l'AJA avaient l'habitude de voir les Boto, Fomba, Goujon... un peu moins le grand défenseur Marcelin. Alors, mettez-les tous dans la marmite et rajoutez la pépite offensive Bégraoui!

La surprise fût grande quand les 8 094 spectateurs du stade Abbé Deschamps ont découvert l'équipe alignée par l'entraineur Cédric Daury pour le rendez-vous crucial face à Sochaux, vendredi dernier.

Les défensifs Goujon (23 ans, 18 matches de L2), Boto (23 ans, 53 matches), Marcelin (19 ans, 5 matches), le relayeur Fomba (21 ans, 23 matches) et l'attaquant Bégraoui (17 ans, 5 matches) étaient alignés d'entrée.

Cinq joueurs formés à l'AJA titulaires (sur 11), il faut remonter au début de la saison 2016-2017, avec l'entraineur roumain Viorel Moldovan, pour trouver trace d'une telle proportion. Mais ce choix fort de Cédric Daury, connu pour ne pas avoir peur de lancer la jeunesse, n'est pas forcément une surprise.

Le défenseur Keni Boto est le joueur formé à l'AJA qui joue le plus cette saison © Maxppp - JEROME BRULEY

"Ca commence à l'entrainement, il (l'entraineur) voit que l'on est concerné, concentré souligne le défenseur central Harisson Marcelin, seulement 5 matches en L2 sur son CV et encore solide vendredi dernier. Du coup, il n'a pas peur de nous lancer. On se tient prêt. Le coach nous fait confiance et cela fait aussi du bien de jouer."

Cédric Daury, entraineur de l'AJA: "Je ne regarde pas la carte d'identité d'un joueur pour aligner une équipe"

Sur ces matches à gros enjeu, à forte pression, beaucoup d'entraineurs privilégient des joueurs d'expérience. Mais Cédric Daury, lui, ne se pose pas de questions. "Je ne regarde pas la carte d'identité d'un joueur pour aligner une équipe. C'est à un moment, quand on sent les gars en forme, qu'on les sent bien. _Dans les matches où vous craigniez inhibition, comme celui de Sochaux, ce qui est sûr c'est que la force de la jeunesse c'est de ne pas se poser de question_. De temps en temps, de mettre de la fraîcheur et de ne pas se poser de question, c'est intéressant poursuit le technicien icaunais, qui conserve aussi sa casquette de directeur sportif de l'AJA. Ensuite, on a une politique technique. On veut créer une identité. Et cette identité se fait par un ensemble de richesses. Et dans cette richesse, il y a la formation. Dans le groupe complet qui prépare le match, on a environ 50% de jeunes. Quand ils font ce qu'il faut, il n'y a pas de raisons, comme pour les autres, qu'ils ne soient pas sur le terrain. On serait dans cette situation un peu plus aisée, vous auriez pu même en découvrir d'autres. "

Cédric Daury "ne regarde pas la carte d'identité des joueurs" Copier

"Ca montre qu'il y a du bon travail qui est fait au centre de formation. On a eu des bons éducateurs se félicite le milieu de terrain Lamine Fomba, très bon vendredi dernier, face à Sochaux, pour 23ème match en Ligue 2. Quand on débute avec cinq joueurs formés au centre, ça fait plaisir, tout comme, probablement, à nos anciens entraineurs."

Malgré leur belle prestation d'ensemble, il est fort probable que ce mardi soir, face à des havrais en pleine bourre et pour gérer au mieux l'enchainement des matches, la moitié des titulaires ajaïstes soit passée par l'académie du club.

Composition probable de l'AJA: Michel - Youssouf, Marcelin, Tacalfred, Souprayen (cap), Boto - Fomba, Bi. Touré - Mancini, Dugimont, Philippoteaux.

