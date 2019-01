Pourquoi l'AJ Auxerre marque autant

Auxerre, France

En deux mois et demi, l'AJA est passé de la 15ème attaque de Ligue 2 à la 4ème... Un changement marquant! Une transformation qui s'analyse et s'explique. Pour Romain Philippoteaux, c'est notamment en raison des automatismes enfin créés entre joueurs."On se connait mieux, on sait où le partenaire veut le ballon et dans quelle position assure l'ailier gauche auxerrois, meilleur buteur icaunais en L2 avec 4 réalisations. On est aussi plus tueur devant le but, meilleur dans les 30 derniers mètres. On voit aussi qu'en ligue 2, comme dans les autres championnats, de marquer le premier nous permet ensuite d'avoir des espaces et de faire mal en contre avec la rapidité de nos attaquants." Lorsque l'AJA a ouvert le score cette saison, elle l'a toujours emporté. C'est arrivé à huit reprises.

L'AJ Auxerre est, désormais capable de feux d'artifice offensif car, aussi, à l'autre bout du terrain, elle est hermétique (2 buts encaissés sur les 9 derniers matches). "Une équipe qui prend des buts, c'est une équipe qui se réfugie plutôt dans le fait de dire, tiens, on va se serrer entre-nous, on va laisser peu d'espace (à l'adversaire) analyse l'entraineur auxerrois Pablo Correa. Sauf que quand vous récupérer le ballon, vous subissez aussi cela."

L'attaquant auxerrois Mohamed Yattara a retrouvé le chemin des filets © Maxppp - Jérémie FULLERINGER

Pourquoi l'AJA est-elle devenue une machine à marquer? Copier

Mohamed Yattara: "le travail vidéo individuel avec le coach nous a beaucoup aidés"

Et puis les attaquants auxerrois, les Yattara, Dugimont, Mancini, Philippoteaux sont aussi en confiance, à l'inverse du début de saison. Un changement radical, conséquence, en partie, du travail vidéo individuel effectué avec leur entraineur. "Il nous montre souvent ce qui n'a pas marché explique un Momahed Yattara retrouvé, avec 3 buts inscrits en deux matches (Grenoble et Gazélec Ajaccio). _Même des fois des choses qui ont marché et sur lesquelles ont doit encore s'appuyer. Cela nous a beaucoup aidés. Daniel (_Mancini) a d'ailleurs marqué contre Grenoble sur une phase revue à la vidéo avec le coach. _On savait que l'on avait de la qualité dans l'équipe. Aujourd'hui, on joue en confiance et libéré._"

Avec son armada offensive, 17 buts marqués sur ses 9 dernières sorties en L2, contre 10 sur les 12 premiers matches, et sa capacité à marquer en rafale, l'AJA fait désormais peur à ses adversaires. Un formidable atout en cette seconde partie de saison où le club icaunais vise le TOP 5 et les barrages d'accession à la Ligue 2.

Equipe probable de l'AJA: Westberg - Arcus, Tacalfred, Souprayen, Boto - Goujon, Adéoti (cap) - Mancini, Féret, Philippoteaux - Yattara.

La rencontre Nancy-AJA (22ème journée de L2) est à vivre en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 20H00.

Dès 19H30, participez au direct Facebook (sur le Facebook de France Bleu Auxerre) en échangeant avec notre journaliste depuis le stade Marcel Picot à Nancy.