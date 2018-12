L'AJ Auxerre pas récompensée de ses progrès

A l'image de ce duel entre l'auxerrois Arcus et le lorientais Claude-Maurice, la partie a été serrée entre l'AJA et Lorient (0-0)

Auxerre, France

Julien Féret d'une belle reprise de volée excentrée (5e) sur la barre transversale des merlus... Rémy Dugimont qui bute sur le pied du portier lorientais (12e) ou qui ne cadre pas sa reprise au second poteau sur un corner (13e)...

L'AJA a eu trois occasions, ses plus belles, dans le premier quart d'heure de la partie face aux lorientais, ce lundi soir. De quoi donner encore plus de confiance aux icaunais, qui en accumulent ces dernières semaines, et faire vibrer, quelques minutes, la faible affluence du stade Abbé Deschamps ( 3 819 spectateurs). Mais, comme quatre jours auparavant au Havre, pas de quoi donner un avantage aux équipiers de Jordan Adéoti.

Pablo Correa, entraîneur de l'AJA: "Si demain, on veut voyager dans le haut du classement, ces matches-là, on doit les passer (gagner)"

Cette AJA va mieux mais cela ne se voit pas au classement Copier

"Bis répétita" dira Pablo Correa, satisfait de voir ses hommes aux avants postes, mais dont l'équipe aura tiré une trop grande langue en seconde période pour espérer autre chose que ce résultat nul sans but. "Si demain, on veut voyager dans le haut du classement, ces matches-là, on doit les passer (gagner)" explique le technicien ajaïste.Le coche, l'AJA l'a manqué dans ce premier quart d'heure. Car ensuite, ce fut plus calme.

Cédric Hengbart, consultant de France Bleu Auxerre: "Dans la situation de l'AJA, les matches nuls, au niveau comptable, c'est comme une défaite."

Notre consultant Cédric Hengbart plaide pour une prise de risque accentuée en fin de match pour tenter d'aller décrocher le succès: "Ca manque de points par rapport à la qualité mise sur le terrain. Il faut prendre des points et les matches nuls, c'est comme une défaite au niveau comptable, même si mentalement, c'est différent, ça nous permet d'avancer. Mais pourquoi ne pas prendre plus de risques dans les dix dernières minutes?"

Cédric Hengbart souhaiate que l'AJA prenne plus de risques en fin de match pour remonter au classement Copier

Car l'AJA, avec ce 3ème match nul en 4 matches, remonte tout (trop) doucement au classement.

Avec 19 points, les icaunais sont provisoirement 13èmes de la Ligue 2 avant les matches de la 17èmes journées ce mardi.

L'AJA qui se rendra à Châteauroux, le 14 décembre, pour sa prochaine sortie.