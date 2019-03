L'AJ Auxerre passe à côté de son derby

Auxerre, France

En quittant le stade Abbé Deschamps, les supporters icaunais sont d'autant plus déçus qu'ils misaient gros sur ce derby. Battre le voisin troyen aurait relancé leur AJA. Mais c'est le double effet Kiss Cool. Les auxerrois sont logiquement battus par des aubois au-dessus et ça sent la fin de saison longue et ennuyeuse pour rester poli. "On a manqué de gnac, d'envie, on n'a pas joué selon les supporters. Il n'y a un match à ne pas perdre dans la saison et on se le tape. _On a l'impression que l'on jouait un match tranquille. On n'a pas une action_."

Pour ses supporters, l'AJA a manqué de gnac, d'envie dans ce derby Copier

Ce n'est pas faux. L'AJA était menée de deux buts à la pause et encore, après avoir vu son gardien Mathieu Michel sauver les meubles d'entrée (5e) de match sur une reprise de volée de Pelé, avant de ne rien pouvoir faire devant la classe de Mbeumo, le natif d'Avallon, qui a grandi à la Morlande.

"L'enjeu ne nous a pas paralysé, mais après avoir pris le premier but, on s'est mis sur le bon chemin. Mais le deuxième (juste avant la mi-temps) nous a fait énormément de mal" analyse Pablo Corréa, dont l'équipe n'a pas su réagit en seconde période, buttant sur une défense auboise renforcée. "On va difficilement au bout de nos actions juge l'entraineur ajaïste._Et on a manqué d'agressivité sur les deux buts que l'on prend, ce qui ne nous arrivait pas avant._"

Mathieu Michel: La qualité technique, c'est bien beau, mais cela ne fait pas gagner des matches.

Mathieu Michel: "C'est énervant parce que ce sont des choses que l'on a déjà connues." Copier

Le tableau auxerrois est peu reluisant. Et cela énerve Mathieu Michel: "On n'a pas eu ce coté tueur. On a certes eu le ballon mais cela a été stérile selon le gardien icaunais. Ils sont su être tranchant quand il le fallait et se procurer les meilleures occasions. C'est énervant parce que ce sont des choses que l'on a déjà connues. La qualité technique, c'est bien beau, mais cela ne fait pas gagner des matches. On doit aller chercher plus, avoir envie de se dépasser. Il faut que tout le monde montre du caractère, encore plus de conviction et on ira chercher des choses. On l'a déjà prouvé. Il faut juste se le rentrer dans la tête."

L'AJA est grippée depuis un mois et demi. Elle n'a réussi à remporter qu'un seul (Clermont, 1-0) de ses 6 derniers matches de Ligue 2. Et s'enlise dans la deuxième partie de tableau.

Les icaunais sont toujours 12èmes de Ligue 2 avec 33 points après 27 matches. L'AJA qui sera à Lens, candidat à la montée, dans une semaine (samedi 9 mars à 15 heures). Si elle ne réagit pas, ses supporters risquent de vivre une fin de saison bien morose.