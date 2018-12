Pablo Correa, entraîneur de l'AJ Auxerre : "Mon rétroviseur est plus gros que mon pare-brise !"

Auxerre, France

Si les icaunais remontent petit à petit au classement (18e à la 12e journée, 14e à la 15e journée) Jordan Adéoti, content de voir son équipe enfin lancée, garde un discours mesuré. Le capitaine connait par cœur le classement de la Ligue 2, comme s'il l'avait accroché au-dessus de son lit. "On est 14e et je crois, à cinq points de la première partie de tableau (Troyes, 22 points) alors qu'on est qu'à trois points de la relégation (Sochaux, 18e, avec 14 points, est barragiste). Tout reste donc à faire pour se sortir de là. On sait qu'une défaite et on peut retourner de là où on vient. _L'objectif est vraiment le maintien_."

"Je ne vois pas dans le groupe de changement de discours" — Pablo Correa, entraîneur de l'AJ Auxerre

L'AJA vient de prendre dix points en cinq matches, contre sept sur les dix premiers matches de la saison. Pas besoin de vous faire un dessin. Mais les Icaunais restent sur le qui-vive. Leur entraîneur, Pablo Correa se rappelle de la situation de son équipe il y a encore un mois: dans de sales draps. "Vous savez, mon rétroviseur est plus gros que mon pare-brise image le technicien ajaïste. Je ne vois pas dans le groupe un changement de comportement ou de discours par rapport à çà. _Il y a l'envie de bien faire, de gagner des matches, pas plus loin que çà._"

"Toutes les équipes veulent jouer la montée. Mathématiquement, c'est toujours possible." — Bendjaloud Youssouf, défenseur de l'AJ Auxerre

Les Icaunais sont revenus à dix longueurs d'une place qualificative pour les play-offs. Dix points, c'est beaucoup, mais il reste 23 matches et 69 points en jeu. De quoi donner de l'espoir à Bendjaloud Youssouf, malgré le faux-départ de l'AJA.

Les auxerrois ont-ils retrouvé de l'ambition? Copier

"Les ambitions restent les mêmes même si c'est un peu loin glisse le milieu offensif comorien, de retour de blessure pour ce déplacement en Normandie. Toutes les équipes veulent être dans le haut de tableau et jouer la montée. Mathématiquement, c'est toujours possible. Il y a assez de matches (23 rencontres) pour essayer de rattraper le haut du tableau. Après, à nous de faire en sorte de se rapprocher du haut et on fera les comptes à la fin de la saison."

Revigorés, les Auxerrois veulent retrouver de l'ambition. Elle sera possible à condition qu'ils ne s'endorment plus en chemin. Une mauvaise habitude qui peut encore leur joueur des tours.

Composition d'équipe probable de l'AJA