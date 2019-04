L'AJ Auxerre pour un grand pas vers le maintien

En progrès mais toujours incapables de gagner, les footballeurs auxerrois (14èmes) reçoivent ce vendredi soir Sochaux, encore plus mal classé (17e). Un succès et les icaunais se rapprocheraient du maintien de Ligue 2, en cinq journées de la fin de la saison.

Auxerre, France

Plus de deux mois que leurs supporters n'ont pas fait dodo le cœur léger, avec les joies d'un succès en tête.

Il faut remonter au 15 février pour se rappeler d'une victoire auxerroise. Un succès (1-0) arraché à la dernière minute face à Clermont. Depuis, l'AJA, malgré de récents progrès, ne gagne plus et ne marque (presque) plus.

Aucun but sur ses six dernières sorties. Si cette série s'achève ce vendredi soir, face à des sochaliens capables de tout, l'AJA fera un pas important, voir décisif, vers le maintien. Car elle atteindra 38 points, à cinq épisodes du terme de la saison, et repoussera Sochaux à 5 longueurs. De quoi, aussi, rassurer leurs fans.

"C'est le rival et si on pouvait enfoncer Sochaux, on serait les plus heureux du monde." - Pierre, supporter de l'AJA:

Car s'il y a bien un match dans la saison, à ne pas perdre, c'est bien celui-ci pour Pierre. "C'est le rival, il y a une rivalité territoriale. Je ne vous cache pas que si on pouvait enfoncer Sochaux et leur faire jouer le barrage, on serait les plus heureux du monde" souligne ce membre des Ultras Auxerre, groupe de supporters.

_"Maintenant, il faut bien faire attention que la situation ne s'inverse pas et que ce soit pas Sochaux qui vienne nous battre à domicile_, marche sur nous et que l'on se retrouve dans une position très très inconfortable. ce que l'on attend sur ce match, c'est que les joueurs se défoncent."

La réception de Sochaux, un tournant pour l'AJA Copier

Six matches à jouer, quatre à domicile

Les Auxerrois le savent, ils jouent gros sur ce match qui peut leur donner un vrai bol d'air en cas de victoire.

"La rivalité (entre supporters), on ne la met pas de côté jure le polyvalent Loïc Goujon. Mais le plus important est de gagner et de les laisser derrière. cela fait deux matches que l'on prend pas de but. Au niveau du bloc compact et de la consistance, cela donne confiance. Après, _il faut marquer des buts et c'est là où cela pêche un peu_."

L'AJA qui n'en a pas inscrit un seul sur ses six derniers matches. Un réveil offensif, ce vendredi soir, et tout le monde retrouverait le sourire.

L'entraineur de l'AJA Cédric Daury demande le soutien des supporters Copier

Le défenseur et capitaine Samuel Souprayen suspendu

Composition probable de l'AJA : Michel - Goujon, Marcelin, Tacalfred, Boto - Touré, Fomba - Bégraoui, Mancini, Philippoteaux - Dugimont.

Les rendez-vous sur France Bleu Auxerre ce vendredi

19H30. Direct sur Facebook depuis le stade Abbé-Deschamps avec notre journaliste Bruno Blanzat.

20H00. AJA-Sochaux en direct et en intégralité avec notre consultant Cédric Hengbart.