L'AJ Auxerre réagit à Lorient (2-2) et peut valider son maintien dès vendredi

Lorient, France

Encore un petit effort et l'affaire sera pliée. Encore une victoire icaunaise et le maintien sera dans la poche. Mais en fin de saison, quand beaucoup d'équipes ont encore un os à ronger, rien n'est acquis, il faut batailler. Lorient l'a vérifié, ce lundi soir, face à des auxerrois entreprenants, intéressants et pas loin de faire frire les merlus. Les icaunais reviennent du sud de la Bretagne avec un point après ce résultat nul de 2 partout.

Un poteau partout

Revivez le match nul de l'AJA à Lorient

Et malgré la domination lorientaise en seconde période, et plusieurs occasions franches, on retiendra aussi que l'AJA, longtemps devant au score grâce à un but d’anthologie de son défenseur Kenji Boto (32e) aurait pu l'emporter. Si chaque équipe a touché le poteau durant le premier quart d'heure, les icaunais auraient dû basculer à la pause avec deux buts d'avance. Mais Yattara a manqué le cadre à la suite d'un joli mouvement bourguignon.

Samuel Souprayen, capitaine de l'AJA: "Il y a plein de choses positives. On a été conquérant, combatif. Il faudra reproduire cela vendredi (contre Châteauroux)."

Mené que d'un but, Lorient a finalement renversé l'AJA en deux minutes (60e, 62e) avant de voir les icaunais recoller (Yattara, 72e), pour un score qui récompense logiquement les deux équipes et résume assez bien la rencontre.

"C'est un bon point. Après c'est sûr que quand on mène au score soupire le défenseur ajaïste Samuel Souprayen... Mais bon, on revient à 2-2 et _un match nul à Lorient, qui lutte pour la montée en ligue 1, on aurait signé_. Il y a plein de choses positives poursuit le capitaine icaunais, on a été conquérant, combatif. Il faudra reproduire cela vendredi."

Samuel Souprayen: "Un gros match nous attend contre Châteauroux, pour aller chercher les 42 points"

Car une victoire, vendredi, face à Châteauroux et les auxerrois, avec 42 points, valideraient leur maintien en Ligue 2.

Les icaunais 13èmes avec 39 points à 3 journées de la fin. L'AJA compte désormais 3 points de plus que le 18ème et barragiste pour la descente, l'AC Ajaccio.

Le maintien n'a jamais été aussi proche.