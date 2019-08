L'AJ Auxerre réussit sa première à la maison

Auxerre, France

Franchement, qui savait que l'AJA possédait un formidable gymnaste dans son vestiaire? Il a fallu déguster le magnifique double salto arrière de Yanis Merdji, célébrant chacun de ses deux buts, pour le découvrir. Grâce à son doublé dans le dernier quart d'heure (75e, 83e), deux buts plein de sang-froid en duel avec le gardien Manceau Thuram, l'attaquant remplaçant, entré 5 minutes plus tôt, a réveillé le stade Abbé Deschamps et fait se lever les 7 400 spectateurs.

Merdji, deux buts en huit minutes

La première sortie de l'AJA devant ses fidèles est réussie. Il y a les fameux "3 points", sans encaisser de but, mais aussi une nouvelle manière de jouer, au sol, qui s’installe et qui est appréciée du public.

Mathieu Michel, gardien de l'AJA: "Il y a du très bon qui est en train de s’installer. Il faut continuer."

"C'est loin d'être un aboutissement mais c'est une première pierre à l'édifice que l'on a envie de créer souligne le gardien Mathieu Michel, décisif durant le premier acte pour laisser l'AJA dans le match. On a su faire la différence en seconde période. On s'est créé pas mal d'occasions, même en première période. C'est mérité. Il faut garder cette persévérance. On sait ce que l'on fait on sait où on veut aller, les consignes du coach sont claires. Il y a du très bon qui est en train de s’installer. Il faut continuer."

Yanis Merdji: "Il ne faut pas avoir des étoiles plein les yeux dès ce soir"

Le discours est le même à l'autre bout du terrain, avec le héros auxerrois de la soirée, fêté par les Ultras Auxerre. Yanis Merdji est satisfait de ce premier succès de la saison, _"_surtout à domicile, c’est très bien de faire une grosse première (rencontre), cela amène du monde au stade et tout le monde est content savoure le double buteur. Cela fait toujours plaisir de marquer. Mentalement, cela montre qu'on peut être fort, surtout quand on est remplaçant. Mais il ne faut pas s'arrêter là. On aura encore pas mal de matches compliqués. Il ne faut pas avoir des étoiles plein des yeux dès ce soir, ne pas se relâcher car le championnat est long."

Yanis Merdji, double buteur en 8 minutes © Maxppp - Eric Malot

Remontés dans la première partie de tableau (8èmes) de Ligue 2, les auxerrois testeront leur progression vendredi prochain dans un derby toujours très attendu. Ils seront à Sochaux, le plus grand rival de leurs plus fervents supporters. Et ils espèrent qu'après des saltos, les icaunais sauront faire le grand écart avec leur adversaire.