L'AJ Auxerre se maintient et voit arriver l’entraîneur Jean-Marc Furlan

Auxerre, France

France Bleu Auxerre vous l'annonçait depuis deux mois. C'est officiel depuis ce vendredi soir et le maintien des icaunais en Ligue 2: Jean-Marc Furlan sera l’entraîneur de l'AJA pour les trois prochaine saisons. Une arrivée officialisée par l'intéressé, et par le club, via Cédric Daury, qui reprend son poste de directeur sportif icaunais après avoir, une nouvelle fois, sauvé l'AJA de la relégation, grâce à ce match nul (1-1) face à Valenciennes, à l'issue d'une prestation poussive, malgré une entame de match prometteuse.

"On est très heureux d’accueillir l'un des meilleurs voir le meilleur entraîneur de Ligue 2 souligne Cédric Daury. Cela montre que le club attire toujours et que l'on est très ambitieux. C'est important pour les combats futurs et la construction de notre ambition d'avoir en Jean-Marc Furlan un entraîneur conquérant, expérimenté et de qualité."

Jean-Marc Furlan, 61 ans, passé longtemps par Troyes, et en fin de contrat à Brest, qui vient de faire monter en Ligue 1, arrive à l'AJA avec trois adjoints. Il aura pour mission de renvoyer en L1. Une division que le club icaunais a quittée il y a sept ans.