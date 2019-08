L'AJ Auxerre va jouer en noir, ce vendredi, à Sochaux. En référence à son histoire.

Auxerre, France

Ce n'est pas la première fois, ces dernières années, que les footballeurs de l'AJA vont enfiler un maillot noir.

Mais celui de ce vendredi, qui est le troisième maillot de la saison, en plus du traditionnel blanc et du maillot extérieur bleu, est vraiment spécial. Spécial car le club, en collaboration avec son équipementier italien Macron, a souhaité reproduire avec les moyens d'aujourd'hui le maillot d'hier. Pardon d'avant-hier. C'était en 1906, un an après que l'Abbé Ernest Deschamps ait créé l'Association de la Jeunesse Auxerroise.

Noir en référence à la soutane des curées

Le premier maillot auxerrois était noir en référence à l'église. "Ca a été inventé par un prête, l'Abbé Deschamps rappelle Maurice Bardonneau président de l'amicale des anciens de l'AJA. Donc, est-ce en rapport avec les soutane des prêtes (noires), qu'ils ont pris le maillot noir avec la croix de Malte. Je pense que c'est ça, d'après les informations retrouvées dans les archives."

L'historien du club possède une photo de l'équipe prise il y a 113 ans et visible ci-dessous. Une photo qui a servi de base de travail à l'AJA et son équipementier Macron. "Pour faire un produit vraiment semblable. D'où la croix de Malte à la place de notre logo actuel détaille Bastien Thierry. Une Croix de Malte brodée et avec de la feutrine. Et on a vraiment voulu faire et blanc au col. Notre équipementier a même joué le jeu en mettant son logo en noir sur les manches pour vraiment avoir une ressemblance exacte à la version de 1906" précise le responsable de la boutique de l'AJA.

La première équipe de l'AJA en 1906 avec l'Abbé Deschamps au milieu (en bas) - Collection Maurice Bardonneau

Mickaël Barreto, Joueur auxerrois: "Franchement, j'adore!"

S'il semble plaire aux fans, même si les maillots blanc et bleu se vendent mieux, cette tunique noire, plus légère que celle portée par les auxerrois en 1906, fait le match. Y compris chez les joueurs auxerrois. "Franchement j'adore ! lâche Mickaël Barreto. Cela fait rétro, plus jeune, je trouve ça sympa. L'ailier icaunais pourrait même le porter avec un jean car il passe bien." C'est aussi l'un des buts des dirigeants du club avec ce maillot sportswear, qui peut s'enfiler en tenue décontractée le week-end.

Ce maillot noir, le 3ème maillot de l'AJA, est en vente à 75 euros, sans flocage, à la boutique du club et sur le site internet de l'AJA. Il est possible de le faire floquer.

Pourquoi l'AJA joue-t-elle en noir ce vendredi à Sochaux? Copier

Pour la petite histoire, l'AJA est ensuite passé en blanc et bleu, en 1910, en référence aux couleurs de la St Vierge.

Ce maillot noir va-t-il porter la poisse à l'AJA qui se déplace à Sochaux? Vous le saurez en écoutant France Bleu Auxerre dès 20H00.

Equipe probable de l'AJA: Michel -Arcus, Coeff, Souprayen (cap), Bernard - Touré, Bellugou - Barreto, Sakhi, Dugimont - Sorgic.