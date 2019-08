L'AJ Auxerre compte bien ouvrir son compteur ce vendredi soir face au Mans

Auxerre, France

Déjà un peu sous pression les auxerrois...

Incapables de renverser leur entame catastrophique, vendredi dernier, face à Rodez (0-2), voici les hommes de Jean-Marc Furlan, pour la fois de la saison sous les yeux de leurs supporters, attendus sur le chemin de la réaction. Et de nouveau face à un promu, Le Mans, costauds, prometteurs, mais battus par Lens (1-2) dans la Sarthe lors de la première journée.

Jean-Marc Furlan: "Je leur dis: vivez le temps présent, éclatez-vous et faites preuve d'envie. Sortons des traumatismes du passé."

"Au-delà de ce match, c'est surtout comment tu reconstruits un projet très dynamique, solide et surtout avec un groupe qui a beaucoup d'envie explique docteur Furlan, qui a diagnostiqué un vrai problème psychologique dans son vestiaire après la défaite inaugurale de l'AJA et qui ne minimise pas le poids du passé récent du club et toutes ces saisons, par moment à galérer, en Ligue 2.

"Le gros danger du foot, c'est le "il faut que" poursuit le technicien icaunais. Et surtout avec des clubs comme le votre. Il y a une histoire très riche, il n'y a rien de pire. Et depuis 10 ans, vous ne gagnez plus un match. C'est con quand même. Parce que le poids du système et du passé sont trop forts. Je leur dis vivez le temps présent, éclatez-vous et faites preuve d'envie. Sortons des traumatismes du passé. Donc _comment tu redonnes du dynamisme, beaucoup de simplicité pour gratter des points, prendre un point par-ci, une victoire par-là, de manière à retrouver de la confiance?_"

Quentin Bernard: "il va falloir qu'ils (les supporters) apprennent la patience."

Si le constat peu faire peur, Jean-Marc Furlan compte aussi sur les recrues auxerroises pour remonter la pente plus rapidement. Quentin Bernard est l'une d'elles. _"_Il n'y a pas d’alarme même si les gens sont passionnés lance le latéral gauche. Donc quand t'es passionné et qu'il n'y a pas de résultat, tu es un peu impatient. Mais il va falloir qu"ils apprennent la patience car un nouveau projet est lancé avec l'arrivée du coach et de nouveaux joueurs comme moi. C'est sur qu'on aurait préféré commencer par une victoire mais il y en aura cette année, qu'ils ne s'inquiètent pas poursuit le jovial Quentin Bernard qui s'attend à une équipe mancelle joueuse, ce vendredi. Il faut déjà être sérieux défensivement pour ne pas prendre de but. Après la victoire arrivera quand elle arrivera mais on fera tout pour bien commencer à domicile. Les gens attendent ça et commencer par une victoire leur ferait du bien à eux aussi."

Même équipe que la semaine passée?

Equipe probable de l'AJA: Michel - Arcus, Coeff, Souprayen (cap), Bernard -Barreto, Bellugou, Bi. Touré, Sakhi - Dugimont, Merdji.

Remplaçants: Boucher (g), Marcelin, Boto, Adéoti, Fomba, M. Yattara, Sorgic.

