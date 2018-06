Auxerre, France

Une reprise de l'entrainement sous le soleil, ce mardi matin. Ça donne le sourire à Jean-Marie, qui était impatient de retouver son équipe, comme la trentaine de supporters présents au bord du terrain. "Vous vous rendez compte, un mois sans les voir ?... Ça fait plaisir, on va venir les voir, et on va rattaquer une belle saison !"

Optimisme et impatience

Des supporters pour la plupart plutôt optimistes, à quelques semaines de la reprise du championnats. Mais il n'y a que deux recrues pour le moment, l'attaquant Yanis Merdji (Bourg-en-Bresse, Ligue 2) et le défenseur François Bellugou (Troyes, Ligue 1). "Bellugou, c'est bon, Merdji, je connais moins, raconte Jean-Michel, qui attend de voir les autres recrues. Il nous faut un ailier droit maintenant, c'est impératif. Et un arrière gauche. Mais l'effectif est bien, et Pablo Correa [l'entraîneur] connaît les gars".

On va dire que c'est la bonne année pour monter - Christian, supporter de l'AJA

"Bien", ça veut dire quoi ? Mieux que la 11eme place de la saison dernière, c'est évident. Jocelyne, elle souhaite beaucoup plus que ça :"La Ligue 1". Cette saison sera-t-elle la bonne ? L'AJA va -t elle retrouver la ligue 1 après sa descente en ligue 2 il y a 6 ans ? On a demandé à Christian, supporter de l'AJA depuis toujours : "On espère tous ! Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Déjà, on garde l'ossature, on se renforce. Allez, on va dire que c'est la bonne année pour monter".