L'AJA à la recherche de plus d'efficacité offensive à l'AC Ajaccio, troisième de Ligue 2

Auxerre, France

Un déplacement difficile attend les Auxerrois ce vendredi soir pour la 24e journée de Ligue 2. Ils se déplacent à Ajaccio, 3ème de Ligue 2. L'AJA stagne toujours à la 12e place du championnat. Après deux rencontres consécutives sans réussir à marquer, le club Icaunais doit retrouver de l'efficacité offensive pour espérer s'imposer chez le 3e du championnat.

Une défense solide mais une attaque à la peine

L'AJA avait bien commencé l'année, une victoire au Mans, puis une victoire à la maison face à Sochaux. Deux victoires qui ont permis de retrouver de la sérénité et de la confiance après la série de neuf matches sans victoire à la fin de l'année 2019. Mais les Auxerrois n'ont pas réussi à enchaîner dans un moment crucial, trois matches en une semaine qui auraient pu permettre d'engranger des points.

Ce premier des trois matches s'est achevé par une défaite frustrante (1-0) avec un penalty en fin de match pour les Bretons. Quatre jours plus tard, face à une belle équipe de Clermont, l'AJA a encore manqué d'efficacité et d'occasions nettes pour faire la différence (0-0). Les Auxerrois n'ont désormais plus de choix, il faut les trois points à Ajaccio : "Il faut qu'on réussisse à élever notre niveau pour aller chercher des points", a expliqué Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de l'AJA.

_"On doit retrouver de l'efficacité devant le but"_, admet Alexandre Coeff, le défenseur central de l'AJA. "Je pense que c'est une question de confiance. La confiance revient mais peut-être pas encore assez pour être efficace. On arrive à se créer des occasions c'est important de le souligner mais pour l'efficacité ça va venir", promet le défenseur.

Sorgic et Yattara toujours absent du groupe

Les absences en attaque n'aident pas à améliorer la situation. Dejan Sorgic était revenu en forme après la trêve de Noël, il a marqué un but au Mans pour le premier match de l'année mais s'est blessé juste après. Trois semaines que le Serbo-Croate n'est plus dans le groupe. L'absence de Mohamed Yattara pénalise aussi, l'attaquant n'a pas retrouvé le groupe en 2020. Mickaël Le Bihan a manqué lui le déplacement à Guingamp à cause d'une suspension mais il a fait son retour contre Clermont sans réussir à trouver le chemin des filets. Jean-Marc Furlan devrait de nouveau l'aligner à la pointe de l'attaquante à Ajaccio.