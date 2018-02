Auxerre, France

L'immense déception qui a traversé les travées du stade Abbé Deschamps mardi dernier, à l'issue de l'élimination des icaunais en huitièmes de finale de la Coupe de France s'est, depuis, répandue dans toutes les maisons de fans icaunais. Certains supporters, qui rêvaient d'une nouvelle finale avec cette AJA requinquée et imbattable en 2018, sont encore sonnés six jours après. Ils seront tout de même présents, ce lundi soir, pour voir leurs favoris tenter de relever la tête.

"C'est une chance pour vite rebondir" - Birama Touré

Un rendez-vous qui arrive au bon moment selon Birama Touré : "C'est une chance pour vite rebondir selon le milieu de terrain malien de l'AJA, c'est un gros match qui nous attend, à domicile en plus. Je pense que même s'il est déçu de l'élimination en Coupe, on aura le public derrière nous. On se doit d'avoir un sursaut d'orgueil et de montrer un autre visage face à Nîmes." Sans cette "autre visage", les icaunais vont de nouveau trinquer. Car les crocos, enrhumés depuis deux semaines, avec trois matches sans succès, possèdent la meilleure attaque de la division avec deux buts marqués en moyenne par match! C'est donc du costaud qui se présente au stade Abbé Deschamps.

"J'ai aussi besoin de connaitre mon groupe dans des moments difficiles, savoir qui est fiable, qui est un peu fragile" - Pablo Correa, entraîneur de l'AJ Auxerre

Les auxerrois attendent avec impatience ce rendez-vous pour vite réagir Copier

L'occasion pour Pablo Correa de voir ce que ses hommes, privés de leur capitaine, Adéoti, blessé, de Barreto, encore trop juste physiquement, et d'Obraniak, pas retenu dans le groupe, ont dans le ventre. "Ce qui est intéressant, c'est la compétition et savoir se relever" explique le technicien icaunais.

"Ce n'est pas que dans le football, c'est l'histoire d'une vie: avoir des échecs, savoir pourquoi, les analyser, les assumer et en même temps, avoir la capacité de rebondir." De part le réveil, ou pas, de ses hommes, ce soir, Pablo Correa en tirera des conclusions pour plus tard. "J'ai aussi besoin de connaitre mon groupe dans des moments difficiles, savoir qui est fiable, qui est un peu fragile dans ces moments-là. Toujours dans l'idée de construire la meilleure AJA possible pour l'avenir."

Romain Philippoteaux: "Que l'on ait un peu d'orgueil pour redonner du plaisir au public" Copier

Une réaction dans le jeu et un succès auxerrois, ce lundi soir, auraient une double fonction: ils confirmeraient le spectaculaire redressement de l'AJA, la meilleure équipe de Ligue 2 depuis le début de l'année, avec 11 points pris sur 15 possibles. Il permettrait aussi de faire presque table rase de ce dérapage incontrôlé en Coupe de France sur un chemin 2018 jusque là presque parfait.

Adéoti, Barreto et Obraniak absents

Composition probable de l'AJA : Boucher – Arcus , Tacalfred (cap), Ab. Ba, Polomat - B. Konaté, B. Touré - Sangaré, Sakhi, Philippoteaux - Yattara.

Remplaçants (à choisir parmi) : Westberg (g), Ndicka, Boto, Fomba, Ab. Sissako, Youssouf, Ayé, P. Sané.

Entraîneur : Pablo Correa