Battue (3-0) au Paris FC, l'AJ Auxerre plus que jamais en danger

Incapable de réagir et plombée par de grosses erreurs individuelles, l'AJA s'incline 3-0, ce vendredi, au Paris FC et s'enfonce (15e) au classement de la Ligue 2

Paris, France

Elle cherchait le déclic... Elle prend une nouvelle claque!

Et celle-ci pourrait laisser des traces. Car il s'agit de la cinquième de suite des footballeurs de l'AJA et qu'elle arrive alors qu'une réaction, à la suite d'un changement d'entraineur, était attendue.

Mais les icaunais s'inclinent lourdement (3-0) et se rapprochent de la zone de relégation de la Ligue 2. Dominateurs en seconde période face à des parisiens solides et devant au score dès la 15ème, les icaunais paient très cher leurs erreurs individuelles. Alors qu'ils espéraient encore revenir à la marque à quinze minutes du terme, les auxerrois concèdent deux pénaltys, sur de mauvaises relances et des fautes grossières de Tacalfred (74e) et Arcus (84e).

Francis Graille: "Il y a trop d'erreurs individuelles et ce n'est pas possible"

"Le score est très lourd, mais ce n'est pas suffisant analyse le président auxerrois Francis Graille. On a vu une réaction car on n'a pas vu la même équipe qu'à Béziers il y a quinze jours. Ils se sont battus jusqu'à la fin, mais il y a trop d'erreurs individuelles. Et ça, ce n'est pas possible. _On s'est parlé dans le vestiaire car on est encore plus en danger. J'attends une réaction. Il faut qu'on obtienne ce déclic._"

Cédric Daury, entraineur: "Ce que l'on fait est trop tendre"

Un déclic espéré pour la première de Cédric Daury. Mais cette AJA a montré trop peu défensivement comme offensivement, malgré l'entrée de Mohamed Yattara à la pause et jusqu'à trois attaquants de pointe sur le terrain en fin de match. "Je n'ai pas vu de non sens dans l'approche, mais il faudra faire plus, c'est insuffisant juge le nouveau technicien ajaïste. On est dans le dur. Ce que l'on fait est trop tendre et c'est trop loin de ce que demande ce championnat-là. Je ne vois pas de mauvais-vouloir mais je vois des insuffisances qu'ils faut gommer."

0 point pris sur 15 possibles, l'AJA n'a plus que 4 points d'avance sur la zone rouge

Avec cette cinquième défaite, l'AJA s'enfonce et se rapproche de la zone des relégables. Les icaunais sont désormais 15èmes avec 33 points et ne comptent plus que quatre points d'avance sur le 18ème et barragiste, Nancy, à 9 matches de la fin.

Leur formation en grande difficulté, les supporters auxerrois seront heureux d'apprendre que le prochain rendez-vous des leurs se disputera face à l'épouvantail de la Ligue 2. Car c'est Metz, le leader, qui se présentera au stade Abbé Deschamps, samedi prochain (6 mars, 15H00). Si l'AJA ne réagit pas, la série noire se poursuivra.