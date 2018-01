Auxerre, France

Nantes-AJA... Voilà une affiche qui sonne à l'oreille des amoureux de l'AJ Auxerre. Cela leur rappelle la première des six finales de Coupe de France disputées par le club icaunais. A l'époque, en 1979, les auxerrois de Guy Roux jouaient les enquiquineurs en deuxième division, les canaris les cadors en première. Les favoris nantais l'emportent 4-1 après prolongation.

Près de 39 ans plus tard, ce Nantes-AJA est l'une des affiches des 16èmes de finales de Dame Coupe. Toujours avec les même ingrédients: des auxerrois qui font figure de petits face à des canaris solides et parmi les meilleurs de l'élite.

Et comme en 1979, seul un exploit bourguignon sera synonyme de qualification.

Pablo Correa: "Il faudra se mettre dans la peau du petit"

"Il faut se mettre dans la peau du petit" dixit Pablo Correa Copier

"Il faut espérer que Nantes ne soit pas au niveau selon Pablo Correa. Et il faudra se mettre dans la peau du petit explique le technicien de l'AJA pour d'abord résister. Mais on ne pourra pas gagner qu'en résistant. Il faudra aussi chercher à les déséquilibrer. En tous cas, je n'aimerai pas que mon équipe n'essaie pas."

L'AJA avec ses remplaçants

Côté auxerrois, connaissant la priorité donnée au championnat (12ème de L2) et face à l'enchainement des matches, Pablo Correa a choisi de laisser huit titulaires au repos (Ab. Ba, Polomat, Arcus, Adéoti, Barreto, Philippoteaux, Yattara, Sakhi).

Yaya Sané: "tous les joueurs aiment se frotter aux équipes de Ligue 1" Copier

C'est donc une AJA remodelée et rajeunie qui va tenter d'exploit. Parmi ces icaunais aux dents longues, et désireux de montrer leur potentiel, Yaya Sané qui n'a plus joué depuis le 8 décembre. "On sait que ce sera un match difficile juge le défenseur sénégalais. Le plus important, c'est de défendre nos couleurs avec beaucoup de dignité et d'engagement. Et pourquoi ne pas aller gagner. C'est un match de coupe, tout est possible. On n'est pas favori. Mais on est là pour les challenges et pour jouer les grands matches. Tous les joueurs aiment défier les équipes de Ligue 1."

Composition d'équipe probable à Auxerre:

Westberg – Mou. Diallo, Tacalfred (cap), Y. Sané, Boto - B. Konaté, Bi. Touré - Youssouf, Obraniak, Sangaré - P. Sané.

Remplaçants: Boucher (g), Ndicka, Sissako, A. Vincent, Ayé, Firer, Bizet.Absents : Polomat, Arcus, Ab. Ba, Adéoti, Barreto, Philippoteaux, Sakhi, Yattara (choix), Fumu-Tamuzo (raisons personnelles).

