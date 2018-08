Auxerre, France

L'heure n'est pas encore venue de tirer la sonnette d'alarme. Et cela ne sera peut-être même pas nécessaire d'ici mai prochain. Mais les footballeurs de l'AJA feraient bien de vite se remettre à l'endroit, ce vendredi soir, avec la réception du Gazélec Ajaccio (auteur d'un nul 1(1) face au Paris FC pour ses débuts). Un deuxième rendez-vous cette saison qu'ils abordent tout de même sous pression, après leur défaite à Valenciennes (3-1) vendredi dernier, sans montrer un beau visage tout au long de la rencontre. "Si on veut réellement lancer notre saison, il va falloir faire un bon résultat à domicile souligne Birama Touré. On doit se rattraper, il ne faut absolument pas perdre ce match pour rester dans le coup. Il n'y a pas de pression particulière car la saison est encore longue. Mais pour notre mental, pour les supporters, l'idéal serait de gagner. Le doute ne s'est pas installé, on a confiance en nous et on sait que l'on va revenir."

Pablo Correa: "C'est un match à la maison et peu importe l'adversaire, on doit impérativement aller chercher la victoire"

Car l'AJA est ambitieuse cette saison et vise le haut de tableau de Ligue 2. Alors, quelques jours après le Tour de France cycliste, Pablo Correa ne souhaite pas voir ses joueurs galérer dans le peloton, loin des échappés. "Le but dans ce mois (août) de compétition est de ne pas s'éloigner du haut du classement annonce l'entraineur icaunais. C'est un match à la maison et peu importe l'adversaire, on doit impérativement aller chercher la victoire. En montrant une autre efficacité surtout. Il ne faut pas pour autant que l'impatience nous joue un mauvais tour en pensant que l'on va résoudre les choses avec un hourra football... _Il faut savoir jouer au football, non pas pour être beau, mais efficace._"

Composition d'équipe probable: Boucher - Arcus, Tacalfred, Bellugou, Goujon - Fomba, Adéoti (cap) - Mancini, Barreto, Philippoteaux - Yattara.

AJA-Gazélec Ajaccio débute à 20H00 et est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre.

Facebook Live en direct du stade Abbé Deschamps à partir de 19H30.