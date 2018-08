Après deux défaites en deux rendez-vous, les footballeurs auxerrois ont enfin débloqué leur compteur, et avec la manière. Ils s'imposent 3-0, ce vendredi soir, à Orléans et lancent leur saison.

Orléans, France

Pablo Correa visait l’électrochoc. En changeant six joueurs de son équipe, dont son gardien Zacharie Boucher et son capitaine Jordan Adéoti, tous deux remplaçants, le technicien icaunais voulait apporter une base nouvelle à son équipe, en difficulté après ses deux défaites en deux sorties. Mais il n'en espérait probablement pas autant. Car on n'a pas reconnu l'AJA à Orléans.

Jordan Adéoti: "C'est un soulagement, on peut souffler."

Un bel état d'esprit, du mouvement, des buts, trois au total (Barreto, 3ème, puis doublé de Merdji, 41e; 52e) et une cage restée inviolée. la soirée parfaite, face il est vrai à des orléanais qui ne sont pas derniers pour rien, montrant une nouvelle fois leurs limites.

_"C'est une très belle réaction_souligne Pablo Correa. Ca nous fait un bien fou. On a mis tous les ingrédients en laissant très peu à l'adversaire." Pour la première fois de la saison, les auxerrois sont sortis du vestiaire avec la banane. "C'est un soulagement, on peut souffler lâche Jordan Adéoti. Même dans le vestiaire et là, quand je vous parle, on est content. Un truc s'est libéré (sourire)."

Reste à savoir si cette victoire va réellement lancer la saison des icaunais. Souhait partagé par Pablo Correa: "J'espère que ce sera un point de départ à quelque chose."

En attendant une confirmation, vendredi prochain face à Nancy, à Auxerre, les icaunais, qui remontent au 12ème rang de la Ligue 2 avec trois points, se jaugeront en coupe de la Ligue. Dès mardi, ils reçoivent le Gazélec Ajaccio, qui les avait battus il y a une semaine. Mais en sept jours, l'AJA s'est métamorphosée.